Si bien ya había rumores de negociaciones para el estreno de Demon Slayer: Castillo Infinito en China, todo apunta a que esto ya se ha confirmado.

Esto haría que Demon Slayer: Castillo Infinito entrara al mercados más grandes del mundo, afianzando así su éxito como una de las películas más taquilleras de la historia.

'Demon Slayer: Infinity Castle Arc' Confirms China Release for October 8th, 2025.



— Anime Empire (@AniEMPIRE) September 17, 2025

Las estimaciones calculan que, de estrenarse en China, Demon Slayer: Castillo Infinito podría alcanzar los mil millones de dólares, es decir 1 8 mil 433 millones 100 mil pesos aproximadamente.

De hacerlo, alcanzaría una taquilla histórica reafirmando su título como la película de anime más taquillera de la historia y la número uno de Japón.

De acuerdo con la información, el estreno de Demon Slayer: Castillo Infinito se esperaría para este próximo 8 de octubre del 2025.

Si bien aún falta la confirmación oficial del estreno de Demon Slayer: Castillo Infinito en China, cabe recordar que muchos fans chinos, han viajado al extranjero para ver la película.

Tal como ocurrió en un cine de Kimen, Taiwan en donde el cine Golden Lion obtuvo un aumento del 50% de las ventas en sus entradas al estrenar Demon Slayer: Castillo Infinito, en donde la mayoría eran turistas chinos.

De lograrse el estreno en China de Demon Slayer: Castillo Infinito, esto haría que sobrepase por mucho a películas de grandes estudios como Marvel, DC, Disney y Warner Bros.

Cabe recordar que Demon Slayer: Castillo Infinito es solo la primera de tres películas que Ufotable planea estrenar.