Filtran en streaming la película de Demon Slayer: Castillo Infinito
Dicha producción comenzó a circular en la red como si se tratará de una cinta disponible para disfrutarse en streaming.
Ante ello, se reporta que tanto Ufotable como Aniplex están furiosos luego de que su cinta se haya comenzado a distribuir en la web.
En especial porque la filtración de la cinta de Demon Slayer generaría pérdidas millonarias.
Demon Slayer: Castillo Infinito logrado romper la taquilla, sin embargo, su exhibición en cines se ha prolongado más tiempo.
Por tal razón, muchos fanáticos están a la espera de que llegue a Crunchyroll y consideran que la filtración es un indicio de que la cinta será lanzada pronto en streaming.
Ufotable tomará acciones legales por la filtración de Demon Slayer: Castillo Infinito en streaming
Luego de la filtración de Demon Slayer: Castillo Infinito en streaming, se dio a conocer que Ufotable tomará acciones legales contra quienes difundieron su material.
El objetivo es que Demon Slayer: Castillo Infinito no se siga difundiendo de forma ilegal.
No es la primera vez que Ufotable toma estas medidas con Demon Slayer.
En mayo pasado, el tráiler de Demon Slayer: Castillo Infinito fue grabado en secreto en un cine de Japón por un seguidor que subió el adelanto a redes.
Dicha situación provocó que Ufotable emitiera un comunicado señalando que esa filtración representaba una infracción a los derechos de autor.
Además de que el estudio advirtió que ese tipo de infracciones se castigaban con 10 años de cárcel o multas de más de 1 millón 222 mil pesos.