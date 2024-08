Llegó el día de Gamescom 2024 en vivo hoy 20 de agosto y aquí te traeremos todo los anuncios; como la fecha de estreno de Marvel Rivals.

Se sabe que Gamescom 2024 en vivo tendrá anuncios de Call of Duty: Black Ops 6 e Indiana Jones and the Great Circle; pero se esperan también varias sorpresas.

Por ejemplo, Hideo Kojima podría presentar algo nuevo de sus franquicias, pues nunca falta a este tipo de eventos.

Aquí te dejamos la transmisión en vivo y todos los anuncios relacionados.

Marvel Rivals en Gamescom 2024 en vivo

Marvel Rivals en Gamescom 2024 en vivo no podía faltar con un nuevo tráiler, lo mejor de todo es que ya tenemos fecha de lanzamiento.

El juego de Marvel llegará a PC y consolas el 6 de diciembre de 2024.

Fatal Fury: City of Wolves en Gamescom 2024 en vivo

Fatal Fury: City of Wolves en Gamescom 2024 en vivo llegó con un tráiler que trae dos revelaciones.

La primera es la llegada de la legendaria Mai Shiranui al juego con un nuevo diseño; la segunda es la fecha de estreno para el 24 de abril de 2025.

Black Myth: Wukong en Gamescom 2024 en vivo

Black Myth: Wukong en Gamescom 2024 en vivo aprovechó para presentar su tráiler de lanzamiento.

El juego ya está disponible en PC y PlayStation.

Path of Exile 2 en Gamescom 2024 en vivo

Otro que se presentó fue Path of Exile 2 en Gamescom 2024 en vivo con un nuevo tráiler.

Además de mostrar algunas escenas cinemáticas, se dio a conocer el Early Access para el 15 de noviembre.

Dune Awakening en Gamescom 2024 en vivo

Dune Awakening en Gamescom 2024 en vivo presentó su tráiler de gameplay, mostrando cómo será la interacción con el mundo de Arrakis.

Además ya sabemos que el juego saldrá en PC a inicios de 2025, llegando posteriormente a consolas.

Dragon Ball Sparking Zero en Gamescom 2024 en vivo

Goku no podía faltar con Dragon Ball Sparking Zero en Gamescom 2024 en vivo.

Se presentó un tráiler con nuevos personajes, además de confirmar su fecha de lanzamiento para el 11 de octubre de 2024.

King of Meat en Gamescom 2024 en vivo

Amazon Games tomó el escenario para presentar King of Meat en Gamescom 2024 en vivo.

Se trata de un juego de acción en línea, que toma como base la idea de un reality show. No se anunció su fecha de estreno.

Dying Light: The Beast en Gamescom 2024 en vivo

Otro juego nuevo del evento fue Dying Light: The Beast en Gamescom 2024 en vivo.

Al parecer será una especie de spin-off de la saga principal con una nueva ambientación, apelando más al terror que la acción, contrario a sus predecesores.

Persona 3 Reload en Gamescom 2024 en vivo

Posteriormente tuvimos un nuevo tráiler de Persona 3 Reload en Gamescom 2024 en vivo.

Donde se dio la fecha de lanzamiento del DLC para el el juego, el cual llegará el 10 de septiembre de 2024.

Call of Duty: Black Ops 6 en Gamescom 2024 en vivo

Call of Duty: Black Ops 6 en Gamescom 2024 en vivo no podía faltar, presentando un extenso gameplay.

Podemos ver las mecánicas de espionaje que se meterán al juego, además de los clásicos disparos y acción.

Borderlands 4 en Gamescom 2024 en vivo

El primero en presentarse fue Borderlands 4 en Gamescom 2024 en vivo, con un tráiler cinemático.

Lo único que se sabe es que llegará en 2025.