Spider-Man: Across the Spider-Verse ya está en salas de todo México, es por ello que Cinépolis reveló los coleccionables que tendrá para este estreno tan esperado.

No obstante, el que ha llamado la atención es uno, no por ser espectacular, sino todo lo contrario.

Siendo uno de los coleccionables más básicos de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Pues se trata de algo normal y hasta cierto punto desechable; algo que no ha convencido del todo a la gente, que incluso ha señalado que la competencia tiene cosas mejores.

Se trata de un simple separador de cartón para el mix de palomitas, el cual tiene la cara de alguno de los Spider-Man.

Su única ventaja es que es gratis y te dan refill de palomitas si lo usas como máscara.

Separador Spider-Man: Across the Spider-Verse Cinépolis (Cinépolis)

Fans de Spider-Man: Across the Spider-Verse no están contentos con el coleccionable de Cinépolis

Los fans que van a ir a ver Spider-Man: Across the Spider-Verse no están convencidos con el separador de palomitas de Cinépolis.

Aunque se agradece que es gratis, al final no es lo que esperaban para un estreno tan importante como Spider-Man: Across the Spider-Verse.

En la publicación de Cinépolis podemos ver comentarios como “Estaba mejor gritar Shazam” o “Está más padre la de Cinemex”.

Además, hay quienes afirman que en algunos complejos no saben de las promos o que no llegó ningún coleccionable.

Comentario a los coleccionables de Spider-Man: Across the Spider-Verse en Cinépolis (Especial)

¿Qué otros coleccionables tendrá Cinépolis de Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Si este separador de palomitas de Cinépolis no te convence, habrá más coleccionables de Spider-Man: Across the Spider-Verse en el cine.

Quienes compren boletos de Spider-Man: Across the Spider-Verse para IMAX, Macro XE y 4DX , recibirán una postal especial, en total son tres diseños de los personajes.

Además Cinépolis está vendiendo un vaso coleccionable de la película, así como un llavero; que son piezas más interesantes.

El vaso tiene un precio de 200 pesos e incluye una bebida, mientras que el precio del llavero es de 80 pesos; ambos se compran en la dulcería del cine.

Coleccionables Cinépolis Spider-Man: Across the Spider-Verse (Especial)

Con información de Cinépolis y Vasos de cine y coleccionables