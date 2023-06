Es el estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse y todos los fans del Hombre Araña están esperando verla con todo y escena post-créditos.

Pero la pregunta es si Spider-Man: Across the Spider-Verse tiene escena post-créditos, la cual ya es un clásico casi de todas las películas.

Además que Into the Spider-Verse sí tuvo una escena después de los créditos que anunció la llegada de esta segunda parte.

Es por ello que a continuación te decimos si debes de quedarte después del final de esta nueva película del Hombre Araña.

Spider-Man Across the Spider-Verse (Sony)

¿Hay escena post-créditos en Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Ya pudimos ver Spider-Man: Across the Spider-Verse antes de su estreno comercial y en la función que nos pasaron no hubo escena post-créditos.

La única “escena post-créditos” que tuvimos en Spider-Man: Across the Spider-Verse, fue una leyenda que dice “Miles Morales regresará”.

Fuera de esto no hubo nada que se nos adelantara de la secuela de la película, Beyond the Spider-Verse, que llegará en 2024.

Esto resulta extraño siendo una película de superhéroes, que además es de Marvel y de Sony, empresas que les encanta poner escenas después de los créditos, hasta en los videojuegos.

Así que una vez que se ponga la pantalla en negro, puedes irte a tu casa sin temor a perderte algo importante.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

¿Se le ocultó a la prensa la escena post-créditos de Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Ahora bien, hay rumores que Spider-Man: Across the Spider-Verse sí tiene escenas post-créditos; es más, incluso tendría dos de estas.

Sin embargo, para evitar filtraciones anticipadas, Sony puso versiones cortadas de Spider-Man: Across the Spider-Verse a medios en todo el mundo.

Esto con el fin de que fueran los fans los primeros que descubrieran el misterio detrás de las escenas post-créditos del filme; algo que ya se ha hecho anteriormente.

Solo resta esperar a las primeras funciones de Spider-Man: Across the Spider-Verse para saber si la aventura de Miles Morales tiene o no tiene algún extra oculto.

En caso de no tenerlo, sería de las pocas películas de superhéroes actuales que no cuenta con una de estas escenas especiales.