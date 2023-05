Spider-Man: Across the Spider-Verse está próxima a estrenarse, por eso la gente de Sony nos permitió platicar un poco con Cruz Contreras, animador mexicano que participa en la película.

Él nos comentó que ha sido todo un sueño participar en Spider-Man: Across the Spider-Verse, así como en la primera parte, Into the Spider-Verse.

Pues representó todo un reto, no sólo para los animadores sino para todo Sony en general, ya que se tuvieron que crear nuevas herramientas para la animación de la película.

Lo cual dio como resultado ese aspecto tan peculiar del filme, que ahora se repite al tener 6 diferentes estilos de animación.

Pero el tener estilos diferentes no influye sólo en lo estético, de acuerdo con Cruz Contreras, el equipo detrás de las películas ha querido representar de manera puntual las diferentes realidades.

No sólo en términos del multiverso, sino las realidades del mundo en general; como cada persona vive de una manera diferente, asumiéndose cultural y estéticamente otro en comparación con el resto del mundo.

Lo cual no es malo, pues da a entender que el planeta está lleno de personas distintas; pero que al final de cuentas pueden llegar a convivir en un mismo espacio sin problemas.

Ponte a imaginar. Hasta si lo adaptamos a la vida real; estos Spider-Man son de diferentes universos, obviamente viven en una realidad distinta a lo que vivimos. Alguien ahorita en India tiene una realidad y un universo muy diferente al que estamos viviendo. Alguien en Reino Unido tiene una realidad muy diferente. Se me hace muy interesante que se juegue con esto. Vienen de otras realidades, de otros universos. No todo es igual. La gente va a poder tomar Spider-Verse y adaptarlo como ellos quieran. Cruz Contreras, animador de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Cruz Contreras, animador de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

El mensaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse es que cualquiera puede ser un héroe

Sumando a lo anterior, Cruz Contreras señala que Spider-Man: Across the Spider-Verse mantiene el mensaje que Stan Lee le quiso dar a su personaje.

Esto es que cualquiera puede ser Spider-Man, es decir, cualquiera puede ser un héroe en mayor o menor medida.

Algo que ha estado presente en todas las encarnaciones del personaje, sean películas, animaciones, videojuegos o cómics.

Cruz Contreras pone de ejemplo la escena final de Into the Spider-Verse, donde Miles Morales menciona que cualquiera puede estar debajo de la máscara.

Él espera que la gente se identifique con este mensaje en el estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Yo creo que es un mensaje muy poderoso y que nos llega al corazón a todos. Estaba yo viendo Into the Spider-Verse en mi computadora, y al final dicen esa frase: “Todos pueden usar la máscara. Hasta tú”. Sientes que la película te está hablando y espero que la gente se identifique con este mensaje. Cruz Contreras, animador de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man Across the Spider-Verse (Sony)

La animación como Spider-Man: Across the Spider-Verse es un arte que no tiene limitaciones

Gran parte de este significado que se le puede dar a Spider-Man: Across the Spider-Verse se debe a las grandes ventajas de la animación.

Cruz Contreras nos dice que la animación es un gran medio para contar historias, pues esta prácticamente no tiene limitaciones como sería el live-action.

Pues en el live-action el fin es tratar de engañar a la audiencia con los recursos de efectos especiales y puesta en escena; además de irónicamente, recurrir al CGI.

En animaciones como Spider-Man: Across the Spider-Verse no se tiene esa idea, pues lo que plasman los autores es tal cual sale de su cabeza, sin que sea mediado por la realidad.

Para Cruz Contreras esto hace que los mensajes en películas o series sean más directos en ocasiones, pues la audiencia ve estos contenidos con una perspectiva diferente.

Afirmando que esto es un arte en toda la extensión de la palabra y pidiendo a la gente que vaya con esa idea a ver la película, ya que está hecha para todos ellos con mucho amor y respeto.

La animación es un medio para contar historias, puede ser comedia, puede ser terror, puede ser drama; puede ser el género que tú quieras. Y es poderosa porque no tiene límites. Las películas live-action tiene límites, hay cosas que la gente no puede hacer; en la animación no pasa eso. Cuando hacemos live-action muchas veces tratamos de simular la realidad, para que el espectador no se dé cuenta que están viendo algo hecho por computadora. En animación no funciona así; en animación nos da mucho orgullo mostrar algo. Eso nos da mucha libertad artística. Se vuelve algo muy artesalan. Cruz Contreras, animador de Spider-Man: Across the Spider-Verse