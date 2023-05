Estamos a unos días del estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse, la nueva película del Hombre Araña con Miles Morales.

Spider-Man: Across the Spider-Verse será la décima película del “amigable vecino”, si no contamos los crossovers que ha tenido en todo este tiempo.

Es por ello que muchos fans se preguntan si tienen que ver todas las películas y cuál es el orden para verlas.

Bueno, sucede algo curioso con Spider-Man, y es que tiene 4 sagas cinematográficas que no se tocan como tal.

Si quieres ver todas las películas a pesar de eso, te diremos el orden para no perderte.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

¿Cómo ver las películas de Spider-Man de Tobey Maguire?

Primero tenemos la legendaria saga de Spider-Man con Tobey Maguire, que se estrenara hace más de 20 años.

En total son tres películas de esta etapa de Spider-Man, siendo las primeras dos las más recomendables.

El orden para verlas es muy básico:

Spider-Man Spider-Man 2 Spider-Man 3

Tobey Maguire (Sony)

¿Cómo ver las películas de Spider-Man de Andrew Garfield?

Luego está la mal lograda saga de Spider-Man con Andrew Garfield, la cual fue un reboot de la franquicia y no toma en cuenta nada de la saga de Tobey Maguire.

Aquí sólo se produjeron dos películas de Spider-Man, debido a que el público no acabó de conectar con este nuevo estilo.

Muchos la acusaron de ser un “Crepúsculo” de superhéroes, por darle mayor importancia al romance que al heroísmo.

El orden para verlas también es simple:

The Amazing Spider-Man The Amazing Spider-Man 2

Andrew Garfield (Sony Pictures)

¿Cómo ver las películas de Spider-Man de Tom Holland?

Llegamos a la más reciente saga de Spider-Man, la protagonizada por Tom Holland y que es parte del UCM.

Aquí las cosas se complican un poco, pues la historia de este Spider-Man se cruza con los Vengadores, los anteriores Spidey e incluso con las películas de villanos .

Técnicamente sólo son tres películas del Hombre Araña ; pero si quieres entenderle a toda la historia el orden es el siguiente:

Todas las películas de Spider-Man de Tobey Maguire Todas las películas de Spider-Man de Andrew Garfield Capitán América: Civil War Spider-Man: Homecoming Spider-Man: Far From Home Avengers: Infinity War Avengers: Engame Venom Venom: Let There Be Carnage Spider-Man: No Way Home Morbius

Tom Holland como Peter Parker en 'Spider-Man: No Way Home' (Matt Kennedy /Sony Pictures / AP / AP)

¿Cómo ver las películas animadas de Spider-Man?

Finalmente tenemos las películas animadas de Spider-Man, que es una saga relativamente nueva.

Aquí sólo hay dos películas de Spider-Man, las cuales no se cruzarían con nada de lo anterior, según la propia Sony.

Volvemos a la cronología simple, pues sólo debes de ver:

Spider-Man: Into the Spider-Verse Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Into the Spider-Verse

¿Debo de ver todas las películas aquí nombradas para entender Spider-Man: Acros the Spider-Verse?

Si piensa que no te va a alcazar la vida para ver 9 películas de Spider-Man y sus crossover, tomando en cuenta Across the Spider-Verse, no te preocupes.

En realidad no tienes que ver mucho previo al estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse, con que te avientes Into the Spider-Verse todo estará bien .

La anterior película animada es la única que toca directamente con la próxima del Spider-Verso, las demás no tendrían relación.

Aunque si quieres saber todo de la carrera cinematográfica del Araña, más vale que te des prisa pues Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrena el 1° de junio .