Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrena el primero de junio, siendo una de las películas más esperadas desde hace un par de años.

Pues Spider-Man: Across the Spider-Verse es la continuación de la celebrada Into the Spider-Verse, que puso un nuevo estándar para el mundo de la animación.

Los tráileres ya anunciaban un gran éxito, por lo menos entre los fans del Hombre Araña; aunque quedaba ver cómo le iba con la siempre voluble crítica de Rotten Tomatoes.

Bueno, las primeras reseñas ya salieron en Rotten Tomatoes y el balance es bastante positivo para la nueva aventura de Miles Morales y Spider-Gwen.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

¿Cuál es la calificación de Spider-Man: Across the Spider-Verse en Rotten Tomatoes?

Con 42 reseñas acumuladas hasta el momento, Spider-Man: Across the Spider-Verse tiene un sólido 95% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Lo que confirma a Spider-Man: Across the Spider-Verse como una de las mejores películas animadas de 2023 hasta el momento.

Spider-Man: Across the Spider-Verse en Rotten Tomatoes (Especial)

De hecho, el filme se está ganando a toda la crítica especializada, pues en Metacritic, que suelen ser más severos que en Rotten Tomatoes, tiene un 86 de 100 .

Se espera que conforme vayan saliendo más reseñas de la película, esta se mantenga en el promedio entre el 85 y 95% general.

Spider-Man: Across the Spider-Verse en Metacritic (Especial)

Spider-Man: Across the Spider-Verse es la segunda mejor película del Hombre Araña según Rotten Tomatoes

Para que veamos lo bien que lo está haciendo Spider-Man: Across the Spider-Verse, en este momento es la segunda mejor película del Hombre Araña según Rotten Tomatoes.

Spider-Man: Across the Spider-Verse supera incluso a Spider-Man 2 de Tobey Maguire (de 49 años), que tiene un 93% , considerada una de las mejores películas de superhéroes.

En Rotten Tomatoes la mejor película del Hombre Araña es Into the Spider-Verse con un 97% , seguida precisamente de su secuela próxima a estrenarse con el mencionado 95%.

Se espera que este impulso inicial lo mantenga durante todo su fin de semana de estreno con una buena taquilla a nivel mundial.

Algunos analistas consideran que Spider-Man: Across the Spider-Verse podría tener dos semanas de gran recaudación, previo al estreno de The Flash a mediados de junio.

Spider-Man en Rotten Tomatoes (Especial)

Con información de Rotten Tomatoes y Metacritic.