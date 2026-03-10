Christopher Lloyd estará en la CCXP 2026. Estas son las fechas en las que podrás ver al mítico actor de volver al Futuro.

La CCXP México 2026 tiene grandes sorpresas para sus fans en abril, como la presencia de Tom Wlaschiha, Bruce Dickinson y ahora Christopher Lloyd.

CXXP 2026: En estas fechas acudirá Christopher Lloyd

Christhoper Lloyd acudirá a la CCXP México 2026 el sábado 24 y domingo 25 de abril en el Centro de Convenciones Citibanamex.

Este lugar se ubica en la avenida del Conscripto 311 en Lomas de Sotelo en Hipódromo de las Américas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El anuncio oficial sobre la presencia de Christopher Lloyd en la CCXP se hizo a través de redes sociales y los fans mostraron su emoción.

Christopher Lloyd es reconocido por sus personajes como Doc Brown en Volver al Futuro o como el villano Judge Doom.

El legado de Christopher Lloyd llegará a la CCXP 2026 y muy pronto se anunciará la información sobre la venta de fotos y autógrafos.

Christopher Lloyd será parte de la CCXP 2026 (Instagram/@ccxp_mx)

¿Cuánto cuestan los boletos para CCXP México 2026?

La CCXP México 2026 se realizará los días:

Viernes 23 de abril

Sábado 24 de abril

Domingo 25 de abril

Los costos de los boletos para la CCXP 2026 son los siguientes:

Entrada general para un solo día: 1 mil 108 pesos

Boleto para niños: 554.50 pesos

La entrada para los tres días: 2 mil 228 pesos

Recuerda que la venta de los boletos para la CCXP 2026 es a través de Ticketmaster y se agregan recargos al final de la compra.

Hasta el momento, la CCXP no ha revelado el costo que tendrá el boleto para obtener una foto con Christopher Lloyd.

Pero, el costo podría rondar los mil 800 pesos, ya que la foto con Tom Wlaschiha cuesta mil 456 pesos.