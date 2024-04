Joe Flaherty actor reconocido de Volver al Futuro murió a los 82 años de edad, esta sería la causa de muerte.

Joe Flaherty recordado por su trabajo en producciones como Volver al Futuro, Padre de Familia y Jóvenes Rebeldes murió el 1 de abril a los 82 años de edad.

La lamentable noticia lo dio a conocer su hija, Gudrun Flaherty, quien a través de un comunicado de prensa confirmó la partida del actor y comediante estadounidense.

La hija de Joe Flaherty envió un comunicado al medio Variety en donde además de conocer la muerte del actor también halago el trabajo que realizó por varios años en la actuación.

¿De que murió Joe Flaherty, reconocido actor de Volver al Futuro? Esto se sabe

El mundo de Hollywood esta de luto tras darse a conocer la noticia de la muerte de Joe Flaherty, reconocido actor y comediante a los 82 años de edad.

La noticia fue confirmada por su hija Gudrun Flaherty, quien por medio de un comunicado que compartió en el medio Variety dio a conocer que su papá murió en compañía de su familia.

“Después de una breve enfermedad, nos dejó ayer y desde entonces he estado luchando por aceptar esta inmensa pérdida” Gudrun Flaherty

Su hija, Gudrun Flaherty, expresó que su padre había estado luchando contra una breve enfermedad pero sin dar más detalles sobre el estado de salud que se encontraba el actor.

Joe Flaherty (Especial / Especial)

Ella lo describió como un hombre extraordinario, reconocido por su corazón generoso y su inquebrantable pasión por las películas de la décadas de 1940 y 1950, compartió que pasaron sus últimos días juntos viendo películas clásicas.

Resalta que Joe Flaherty tenía conocimientos sobre la época dorada del cine que moldearon su vida profesional, mismos que su hija se atribuye.

En estos últimos meses, mientras enfrentaba sus problemas de salud, tuvimos la preciosa oportunidad de ver juntos muchas de esas películas clásicas, momentos que siempre apreciaré”. Gudrun Flaherty

Según informo el medio Deadline, hace un mes, un grupo de improvisación al que pertenecía Joe Flaherty organizó una recaudación de fondos para apoyar al actor durante su enfermedad.

Asimismo, el actor Martin Short, quien mantenía una estrecha relación dio a conocer en sus redes sociales la gravedad del estado de salud del comediante asegurando que pasaría sus últimos día en casa y no en un hospital.

¿Quién fue Joe Flaherty?

Joe Flahertty nació el 21 de junio de 1941 en Pittsburgh, Pensilvania y su carrera en la comedia comenzó en 1969.

Aunque es reconocido por sus labores como actor y cómico, Joe Flaherty inició su carrera profesional como un escritor de puestas en escenas en The Second City in Chicago, un club de comedia ubicado en Estados Unidos.

Además de actuar, a principios de la década de los 90, Joe Flaherty se unió a la cadena de televisión canadiense SCTV para participar en algunos de sus programas.

En 1989, Joe Flaherty tuvo su aparición en la secuela Volver al Futuro, pero no compartió escenas con el actor Christopher Lloyd, solo con Michael J. Fox.

Entre otras producciones en las que trabajo Joe Flaherty se encuentran:

One crazy summer

Detroit rock city

Freaks and geeks

The king of queens