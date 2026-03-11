Tom Wlaschiha, el actor conocido por sus personajes en Crossing Lines y Games of Thrones, está invitado al CCXP México 2026.

El actor estará en CCXP México 2026 el viernes 24 de abril y el sábado 25 de abril para convivir con sus fans en el Centro Banamex.

¿Quién es Tom Wlaschiha? El actor que estará en el CCXP México 2025

Thomas Wlaschiha es un actor alemán conocido por su trabajo en cine y series como Game of Thrones y Stranger Things.

También es actor doble y ha prestado su voz para la película Buzz Lightyear en la versión alemana y en un corto de My Little Pony.

Tom Wlaschiha (Instagram/@Tom Wlaschiha)

¿Qué edad tiene Tom Wlaschiha?

Tom Wlaschiha nació el 20 de junio de 1973; actualmente tiene 52 años de edad.

¿Quién es la esposa de Tom Wlaschiha?

Tom Wlaschiha ha mantenido su vida al margen de los medios, por lo que se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Tom Wlaschiha?

Tom Wlaschiha es Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Tom Wlaschiha?

Se desconoce si Tom Wlaschiha tiene hijos.

Tom Wlaschiha (Instagram/@tomwlaschiha)

¿Qué estudió Tom Wlaschiha?

Tom Wlaschiha estudió en la Universidad de música y teatro de Leipzig, además de que habla cinco idiomas.

¿En qué ha trabajado Tom Wlaschiha?

Tom Wlaschiha debutó en la serie alemanda Die Rettungsflieger y en 2011 obtuvo un papel secundario en la película Anonymous.

En 2012 se unió al elenco de la segunda temporada de Game of Thrones y ganó reconocimiento por su trabajo en la serie Crossing Lines.

En 2022 tuvo un personaje en la serie Stranger Things.

Tom Wlaschiha estará en la CCXP México 2026

CCXP México 2026 tendrá como invitado a Tom Wlaschiha y sus fans podrán obtener un autógrafo o fotografía con los siguientes costos:

Autógrafo: 1,030 pesos

Foto: 1,456 pesos

Los boletos están a la venta en Ticketmaster y se agregan cargos durante la compra.