Tom Wlaschiha es uno de los invitados de CCXP México 2025 . Este es el precio de la foto o autógrafo con el actor de Game of Thrones.
El actor estará en la CCXP el viernes 24 de abril y el sábado 25 de abril en el Centro Banamex.
Estos son los costos para la foto o autógrafo de Tom Wlaschiha en la CCXP México 2026:
- Foto: 1,456 pesos
- Autógrafo: 1,030 pesos
Tom Wlaschiha tendrá firma de autógrafos y sesión de fotos en la CCXP México 2026
La CCXP México 2026 tendrá una experiencia única para los fans de Tom Wlaschiha, pues dará autógrafos y fotos.
Toma en en cuenta que la compra del boleto para la foto o autógrafo con Tom Wlaschiha no incluye la entrada a la CCXP México 2026.
Los precios de los boletos para la CCXP México 2026 son:
- Boleto normal: 1,108 pesos
- Boleto para niños: 554.50 pesos
- Boleto para los 3 días: 2,228. 75 pesos
- Boleto para 3 días niño: 1,114 pesos
- Pase épico: 4, 778 pesos
Las entradas están a la venta en Ticketmaster y se agregan recargos al final de la compra.
Tom Wlaschiha en la CCXP México 2026: Horarios de la firma de autógrafos
La firma de autógrafos de Tom Wlaschiha en la CCXP México 2026 será el viernes 24 de abril en los siguientes horarios:
- 3:20 pm
- 5:20 pm
- 5:40 pm
- 6:50 pm
Horarios para la foto con Tom Wlaschiha el viernes 24 de abril:
- 1:00 pm
- 4:30 pm
Los horarios para la foto con Tom Wlaschiha el sábado 25 de abril:
- 1:00 pm
- 3:20 pm
La CCXP se realizará en le Centro Banamex, ubicado en Centro Banamex en avenida Concripto número 311 en Lomas de Sotelo en la colonia Hipódromo de las Américas en la alcaldía Miguel Hidalgo.