Te platicamos quién es Christopher Lloyd, actor de Volver al Futuro e invitado al CCXP México 2026.

Una de las sorpresas de la CCXP México ha sido la del legendario Christopher Lloyd, quien cuenta con una trayectoria de cinco décadas en la industria del entretenimiento.

¿Quién es Christopher Lloyd?

Christopher Allen Lloyd, conocido popularmente solo como Christopher Lloyd, es un actor estadounidense.

La carrera de Christopher Lloyd es conocida por interpretar al Doc Emmett Brown de Volver al Futuro y el Tío Lucas las películas de la Familia Addams.

Christopher Lloyd, actor de Volver al Futuro (Christopher Lloyd / Facebook)

¿Cuántos años tiene Christopher Lloyd?

En la actualidad, Christopher Lloyd tiene 87 años de edad. Nació el 22 de octubre de 1938 en Stamford, Connecticut, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Christopher Lloyd?

Christopher Lloyd está casado con Lisa Loiacono desde 2016. Anteriormente, el actor de Volver al Futuro vinculado sentimentalmente con:

Catherine Boyd (1959-1971)

Kay Tornborg (1975-1987)

Carol Ann Vanek (1988-1991)

Jane Walker Wood (1992-2005)

¿Qué signo zodiacal es Christopher Lloyd?

Por su fecha de nacimiento, Christopher Lloyd pertenece al signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Christopher Lloyd?

Pese que Christopher Lloyd se casó en cinco ocasiones, no tuvo hijos.

¿Qué estudió Christopher Lloyd?

Christopher Lloyd estudió arte dramático y actuación en Nueva York, en el Neighborhood Playhouse School of the Theatre.

¿En qué ha trabajado Christopher Lloyd?

La carrera actoral de Christopher Lloyd comenzó desde muy joven, apareciendo en musicales de Broadway.

Su primer papel relevante en el cine llegaría con la película One Flew Over the Cuckoo´s Nest.

Las películas y series más famosas en las que ha actuado Christopher Lloyd son:

One Flew Over the Cuckoo´s Nest (1975)

Taxi (1978)

El cartero siempre llama dos veces (1981)

La leyenda del Llanero Solitario (1981)

Viaje a las estrellas III: En busca de Spock (1984)

Volver al futuro (1985)

No pierdas la cabeza (1986)

¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988)

Una pandilla de lunáticos (1989)

Volver al futuro II (1989)

Patoaventuras: La película - El tesoro de la lámpara perdida (1990)

Volver al futuro (1990)

Los locos Addams (1991)

Suburban Commando (1991)

Los locos Addams II (1993)

Ángeles (1994)

Asuntos pendientes antes de morir (1995)

Anastasia (1997)

Muérete, mi amor (2002)

En tierra de dragones (2009)

Más allá del Jardín (2014)

No soy un asesino en serie (2016)

Nadie (2021)

Merlina (2022)

The Mandalorian 3 (2023)

Nadie 2 (2025)

Christopher Lloyd será invitado al CCXP México 2026

A través de redes sociales, se reveló que Christopher Lloyd será invitado al CCXP México 2026 los días:

sábado 24 de abril

domingo 25 de abril

La cita es en el Centro Banamex en Av. del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, Miguel Hidalgo, 11610 Ciudad de México.

El costo de los boletos para la CCXP 2026 son los siguientes: