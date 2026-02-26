Crispin Glover, actor conocido por su papel de George McFly en Volver al Futuro, ha sido demandando por una mujer enfrentando diversos cargos de agresión.

No obstante, el mismo Crispin Glover ha negado todas las acusaciones en su contra, afirmando en su lugar que fue él el que fue víctima de una agresión en su casa.

Demanda contra Crispin Glover es sobre eventos sucedido en 2024

De acuerdo con la demandante, la cual se mantiene anónima, las acusaciones datan de una serie de eventos ocurridos en 2024 que involucran a Crispin Glover.

Crispin Glover (Amazon Prime Video)

Ella menciona que está en contacto con Crispin Glover desde 2015, quien le pidió en varias ocasiones que se mudara a Los Ángeles, prometiendo oportunidades de trabajo.

Fue hasta 2024 que ella decidió hacerle caso al actor y trasladarse de Europa a California, donde el actor le ofreció quedarse en su casa de Silver Lake y un puesto como asistente personal.

Sin embargo, el actor de Volver al Futuro no le quería pagar y más bien la tenía como su “pareja”, dependiendo económicamente de él.

En marzo de 2024, tras regresar a casa luego de una salida en solitario, encontró todas las puertas cerradas, no pudo sacar sus cosas y Crispin Glover la asfixió.

Además que este le llamó a la policía y la hizo pasar por una intrusa.

La demanda busca una compensación de daños, pues todo esto afectó su estabilidad emocional y economía.

Crispin Glover niega la demanda en su contra

En un comunicado lanzado por su representante, Crispin Glover niega todas las acusaciones en su contra, señalando que la demanda es infundada.

Crispin Glover afirma que la demandante era una intrusa en su casa, y que esta agredió al actor de Volver al Futuro.

Señalando que en la fecha referida, autoridades de Los Ángeles acudieron a su casa, hicieron una investigación y arrestaron a una persona.

No solo eso, señala que hay registros oficiales que respaldan su versión, y que si la demanda procede, él tiene la intención de defenderse con todo su equipo legal.