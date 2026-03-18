El periodista Juan Pablo Pérez señaló que los reporteros accedieron a la cabaña de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” con conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR señaló que la cabaña del fraccionamiento Country Club no fue resguardada de manera inmediata, lo cual confirmaron medios, ya que fue hasta el lunes 23 de febrero que se delimitó.

Reporteros habrían accedido a cabaña de El Mencho con conocimiento de la FGR

Fue para Radio Fórmula Sonora que Juan Pablo Pérez, uno de los primeros en acceder a la cabaña de El Mencho, narró que elementos de la FGR vieron a los reporteros ingresar.

Según menciona, 30 horas después del operativo contra El Mencho había presencia de elementos de la FGR y del Ejército, aunque sólo realizaron rondines, sin asegurar la cabaña.

Los medios de comunicación habrían ingresado poco después del mediodía del lunes 23 de febrero, para posteriormente retirarse sin resguardar la zona, sin siquiera sellos de clausura.

Por lo mismo, señala que los reporteros entraron a la cabaña con duda ante la falta de sellos.

Reporteros señalan a la FGR de omisión por no asegurar la cabaña de El Mencho

Juan Pablo Pérez también señaló que la FGR y autoridades federales tal vez no quisieron asegurar la cabaña de El Mencho, ya que ni él ni otros reporteros habrían ingresado.

Esto también fue mencionado por la periodista de Radio Fórmula, Michelle Rivera, así como Eduardo Ruiz-Healy, quien afirmó que fue la propia FGR la que contaminó la escena.

El periodista de Radio Fórmula aseguró en este tenor que la FGR destruyó por omisión el valor de cualquier evidencia en la cabaña de El Mencho.