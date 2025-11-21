Call of Duty: Blacks Ops 7 acaba de salir, siendo un secuela directa del Call of Duty: Blacks Ops 6, pero ¿es suficiente apelar a la nostalgia para atraer a la base de fans? Te lo contamos en esta reseña de 5 puntos.

5 puntos por los que Call of Duty: Blacks Ops 7 es un gran videojuego, aunque se queda a medio camino

Call of Duty: Blacks Ops 7 mantiene una narrativa interesante, pero no es suficiente para los seguidores de CoD Call of Duty: Blacks Ops 7 cuenta con varios modos de juego, pero en todos hay que tener mucha paciencia Reaparece el icónico villano de Call of Duty: Blacks Ops 2: Raúl Menendez Call of Duty: Blacks Ops 7 está diseñado para ser disfrutado al 100% en campaña cooperativa Call of Duty: Blacks Ops 7 puede utilizarse en tercera persona, renovando la jugabilidad de la franquicia

Call of Duty: Blacks Ops 7 mantiene una narrativa interesante, pero no es suficiente para los seguidores de CoD

Si bien Call of Duty: Blacks Ops 7 es una secuela directa del Blacks Ops 6 y tiene una narrativa interesante que involucra a personajes de entregas pasadas, no es lo suficiente para atraer a los seguidores de CoD.

Y es que aunque existen varios modos de jugabilidad, el multijugador por el que ha brillado Call of Duty, Blacks Ops 7 se siente que le falta algo, pues se encuentran algunos bugs e incluso se siente que cuando atacan los enemigos, lo hacen casi instantáneamente sin posibilidad de moverse o contraatacar.

Incluso en el rendimiento de armamento, se siente un poco “flojo” en Call of Duty: Blacks Ops 7 en comparación con las entregas anteriores e incluso, en cuanto a lo visual no se siente que haya un gran cambio con respecto a otros títulos de la franquicia.

Call of Duty: Blacks Ops 7 cuenta con varios modos de juego, pero en todos hay que tener mucha paciencia

No obstante, no todo está mal en Call of Duty: Blacks Ops 7 pues cuenta con varias modalidades de juego, como ya es costumbre en los títulos de CoD, siendo un atractivo fuerte para los seguidores de la franquicia.

Aunque eso sí, en el modo campaña que es para quienes quieren familiarizarse con el Call of Duty: Blacks Ops 7, hay que tener bastante paciencia.

Pues no es que no exista la acción y enfrentamientos con los enemigos, sino más bien hay que tener paciencia al momento de resolver los rompecabezas para poder avanzar.

Reaparece el icónico villano de Call of Duty: Blacks Ops 2: Raúl Menendez

Raúl Menendez, el icónico villano de Call of Duty: Blacks Ops 2, reaparece en Blacks Ops 7 y quien fuera en némesis desde entonces en las sagas de CoD.

Y aunque se esperaría que se mantuviera el sentido bélico en Call of Duty: Blacks Ops 7, el personaje que manejamos comienza a tener alucinaciones; tal vez una forma de añadir una subtrama más fantasiosa pero que no queda del todo al ser CoD una marca que se distingue por su acción y conflictos armados.

Call of Duty: Blacks Ops 7 está diseñado para ser disfrutado al 100% en campaña cooperativa

Al igual que la mayoría de los CoD, Call of Duty: Blacks Ops 7 está pensado para disfrutarse al 100% en la modalidad de multijugador, y aunque puede jugarse sin problema en solitario en la campaña, los mapas, armas e incluso los enemigos son más “disfrutables” cuando se juega en equipo.

Pero para lograr acceder al modo multijugador en Call of Duty: Blacks Ops 7, es necesario sí o sí estar conectado a una señal de Internet, ya que no se puede pausar el juego, lo cual pudiera resultar problemático para algunos.

Call of Duty: Blacks Ops 7 puede utilizarse en tercera persona, renovando la jugabilidad de la franquicia

Call of Duty: Blacks Ops 7 es el título más nuevo de la saga que ha renovado su jugabilidad en la franquicia, pues se siente mucho más fácil de llevar y es bastante intuitivo al momento de utilizar los controles y comandos.

Pero algo que sorprendió para ser Call of Duty: Blacks Ops 7, es que ahora hay una opción en donde te permite jugar CoD en tercera persona, una opción que puede usarse en la campaña o en el modo zombies.

Además se integran nuevos movimientos como saltos dobles y derrapes tipo parkour en las paredes, dándole ese aire de frescura a Call of Duty: Blacks Ops 7, logrando que se sienta más dinámico y natural durante la partida.

En resumen, ¿Call of Duty: Blacks Ops 7 vale la pena? Sí, para quienes sin importar las actualizaciones o nuevas habilidades siguen siendo fieles seguidores de CoD; pero para los más exigentes, podría tratarse de un simple DLC que no compite directamente con el Call of Duty: Blacks Ops 6.

Pues la mayoría de las habilidades y jugabilidad del Call of Duty: Blacks Ops 7 se vio en el Call of Duty: Blacks Ops 6; aunque la introducción y la historia que es una secuela directa, pudiera ser un complemento para quienes la han seguido de cerca.