Call of Duty da el salto definitivo y abandona PS4 y Xbox One; el próximo título será solo para consolas de la generación actual.

Después de meses de rumores, se confirmó que la nueva entrega de Call of Duty, tentativamente Modern Warfare 4, no estará desarrollada para consolas de la vieja generación.

Call of Duty abandona PS4 y Xbox One

A través de redes se confirmó que Call of Duty se despide de PS4 y Xbox One. Ahora, el siguiente título solo estará disponible en:

Xbox Series X/S

PS5

PC

“No estoy seguro de dónde empezó esto, pero no es verdad. El próximo Call of Duty no se está desarrollando para PS4.”, aseguró la franquicia de Activision.

Call of Duty (Activision )

Con esta decisión, miles de jugadores que aún tienen consolas de la antigua generación se verán afectados y se rompe con más de una década de soporte intergeneracional en los juegos de Call of Duty.

El reciente Black Ops 7 fue el último gran estreno de la franquicia disponible para la vieja generación de consolas de videojuegos.

Pese a todo, el movimiento de Call of Duty resulta algo natural y razonable, si se toma en cuenta que la PS4 y Xbox One habían llegado a un límite tecnológico para soportar los más recientes títulos.

Recordemos que PS4 y Xbox One presentaban problemas de gráficos, jugabilidad y rendimiento en el multijugador desde entregas como Call of Duty: Modern Warfare III.

Se espera que con este cambio, Call of Duty ofrezca un salto importante en su siguiente título.