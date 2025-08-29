Call of Duty podría tener una película live action gracias a Paramount, según revelan rumores.

De acuerdo con Matthew Belloni, ex editor de The Hollywood Reporter, reveló en su blog que Paramount se encontraría en pláticas para obtener los derechos de Call of Duty y hacer una película.

De acuerdo con Matthew Belloni de Puck News , reveló que Paramount estaría en pláticas para obtener los derechos de Call of Duty y realizar una película.

Aparentemente, de obtenerlos no solo harían una película de Call of Duty, sino que habría posibilidad de que se desarrollaran varias.

Call of Duty: Black Ops 6 (Activision)

El hacer una película de Call of Duty se habría convertido en un objetivo primordial para Paramount y atraer así a un público joven al cine.

Así que, según apuntan estos rumores, la película de Call of Duty estaría en fase de negociaciones con Paramount, y aún faltaría para que esto se haga realidad, de ser real.

Paramount quiere mantenerse como líder en adaptación de videojuegos a películas

Los últimos rumores entre la comunidad cineasta y gamers, es que Paramount estaría negociando para obtener los derechos de Call of Duty y así desarrollar una película.

Esto tras el éxito que ha tenido con las adaptaciones de Sonic, en donde Paramount quiere mantenerse como líder y referente en cuanto a las adaptaciones de videojuegos a cine.

Pues cabe recordar que otras productoras como Universal, Warner Bros., Amazon Prime Video, HBO e incluso Netflix, le han apostado por adaptaciones como:

Mortal Kombat

Detective Pikachu

Arcane

Fallout

The Witcher

Super Mario Bros

The Last of Us

Por lo que para Paramount sería primordial hacerse con los derechos de Call of Duty y lanzar otro éxito como Sonic.

De momento habrá que esperar algún tipo de confirmación y más detalles una vez que se cierren los tratos de derechos de autor, como director, trama, productores, actores y demás.