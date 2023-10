Este jueves 5 de octubre se estará llevando a cabo el evento de Call of Duty Next 2023, en donde revelara todo el nuevo contenido de la saga; tanto del modo Zombie como de Warzone.

Como cada año, se llevará a cabo el Call of Duty Next 2023 para revelar lo que se aproxima en la saga, y algunos afortunados son quienes logran probar estos adelantos del modo zombie o Warzone.

¿Cuándo es el Call of Duty Next 2023?

Este 5 de octubre se llevará a cabo el Call of Duty Next 2023, el cual dará inicio a las 10 am hora de México y se esperan novedades en el multijugador modo zombie y Warzone.

Aunque no se ha dicho cuánto tiempo durará Call of Duty Next 2023, al menos se espera que den una hora de contenido con respecto al videojuego.

El Call of Duty Next 2023 se transmitirá a través de su canal oficial en YouTube y sus redes sociales.

Asimismo, Call of Duty Next 2023 también estará transmitiendo en Twitch en donde quienes lo juegan podrán conseguir recompensas, pues también varios streamers estarán compartiendo en evento.

Esto es lo que podría anunciarse en Call of Duty Next 2023

Especialmente se espera que se de en Call of Duty Next 2023 la presentación oficial del Modern Warfare 3.

Esto con un adelanto entre varios streamers que competirán en varios mapas y que el público que siga las transmisiones de Call of Duty Next 2023, pueda ver las novedades del multijugador.

De igual manera se espera que se revele en el Call of Duty Next 2023 oficialmente el modo zombie.

Y tras la presentación de Modern Warfare 3, Call of Duty Next 2023 dará pasó a una presentación especial de Warzone en donde se revelará el mapa Battle Royale y cambios que se llevarán a lo largo del próximo año.

También se espera que Call of Duty Next 2023 le de un enfoque especial a los videojuegos en los dispositivos móviles con la presentación de Warzone Mobile.

