Call of Duty: Black Ops 6 llegó con algo de cautela en esta ocasión por parte de los fans, pues es el primer juego de la fraquicia que iba a estrenar directamente en Gamepass.

Además de que Call of Duty: Black Ops 6 arrastra la mala fama de ediciones anteriores, que si bien fueron exitosas, no se salvaron de varias críticas.

Este título tría mucha presión sobre sus hombros; afortunadamente los desarrolladores pudieron con la gran encomienda.

No mentimos al decir que esta obra mejora casi cada aspecto de los títulos anteriores, entregando un título gigantesco que tiene para todos los gustos.

Call of Duty Black Ops 6 (Activision)

¿Cómo es la campaña de Call of Duty: Black Ops 6?

La campaña de Call of Duty: Black Ops 6 se centra en una trama de espionaje y operaciones encubiertas durante la Guerra del Golfo.

Call of Duty: Black Ops 6 trata de traer de regreso lo mejor de las obras clásicas, al entregar una la narrativa intrigante y llena de giros inesperados.

Siguiendo a un grupo de soldados de élite que deben navegar entre lealtades cambiantes y enemigos invisibles.

En esta parte del juego, las misiones son más de infiltración y espionaje, alejándose un poco de las secuencias de acción explosiva que han caracterizado a anteriores entregas de la serie.

Call of Duty: Black Ops 6 (Activision)

A pesar de esto, la campaña tiene varios momentos adrenalina, con niveles que van desde la infiltración silenciosa hasta ataques a gran escala.

Algo interesante de Call of Duty: Black Ops 6 es que te deja experimentar la historia desde diferentes perspectivas, lo que añade una capa adicional de profundidad y variedad.

Además las elecciones que se hagan a lo largo de la campaña pueden tener un impacto significativo en el desarrollo de la trama, algo que no se había visto en la franquicia.

Esta característica fomenta la rejugabilidad, ya que querrás explorar todas las posibles ramificaciones de tus decisiones.

Call of Duty: Black Ops 6 (Activision)

Sin embargo, aunque la narrativa principal de Call of Duty: Black Ops 6 es atractiva, algunas subtramas secundarias no tienen tan buen desarrollo, dejándote con ganas de saber más sobre ciertos aspectos de la historia.

De igual manera, aunque se introduce un elenco variado de personajes, al final el impacto de varios de estos en la historia es reducido.

¿Cómo es el multijugador de Call of Duty: Black Ops 6?

El multijugador en Call of Duty: Black Ops 6 es donde el juego realmente brilla.

Call of Duty: Black Ops 6 introduce de un nuevo sistema de movimiento omnidireccional, permitiendo a los jugadores deslizarse y saltar en cualquier dirección.

Este sistema de movimiento proporciona una mayor libertad y dinamismo en los combates, haciendo que la estrategia cambie, incluso para veteranos de la franquicia.

Además, se han añadido nuevas armas, equipamiento y ventajas que permiten a personalizar las clases de manera aún más profunda.

Call of Duty Black Ops 6 (Activision)

Sin olvidar que de lanzamiento, el título llega con una gran cantidad de mapas, que van desde opciones de juego rápido, hasta las que requieren un enfoque más relajado.

Por si esto fuera poco, Call of Duty: Black Ops 6 agrega nuevo modo de juego, Kill Order, donde los equipos compiten para proteger a su objetivo de alto valor (HVT) mientras intentan eliminar al del equipo contrario.

Este modo de Call of Duty: Black Ops 6 obliga a los jugadores a cooperar y coordinarse, mucho más que otras opciones, donde la comunicación no es tan necesaria.

Como era de esperar, el multijugador incluye otros modos populares como Team Deathmatch, Domination y Search and Destroy, todos ellos actualizados con nuevos mapas y características.

Call of Duty Black Ops 6 (Activision)

Aún más, los desarrolladores también han mejorado el sistema de progresión, permitiendo desbloquear contenido adicional y personalizaciones a medida que subes de nivel y completas desafíos.

Aunque no se deshacen del todo de las microtransacciones, estas no se siente tan abusivas (de momento); sin olvidar que se tiene la promesa de ampliar la experiencia multiplayer con futuras actualizaciones.

¿Cómo es el modo Zombies de Call of Duty: Black Ops 6?

Finalmente está el modo Zombies de Call of Duty: Black Ops 6, que regresa con nuevas misiones, enemigos y mecánicas.

Asimismo se desarrolló una nueva historia para el modo Zombies de Call of Duty: Black Ops 6, expandiendo, introduciendo nuevos personajes y escenarios.

Las nuevas misiones presentan objetivos variados que van más allá de simplemente sobrevivir a oleadas de enemigos, incluyendo acertijos y desafíos que requieren trabajo en equipo y estrategia.

Una de las adiciones más emocionantes es la posibilidad de personalizar y mejorar las armas dentro de las partidas de zombies.

Call of Duty: Black Ops 6 (Activision)

Con esto puedes adaptar tu arsenal en tiempo real a los desafíos específicos que enfrentas durante la partida.

A pesar de esto, la realidad es que el modo Zombies de Call of Duty: Black Ops 6 es la opción menos atractiva de la obra.

No es que sea mala, solo que no tiene tantos agregados interesantes como los otros aspectos de Call of Duty: Black Ops 6.

Quedando como una experiencia más tradicional; aún así se mantiene igual de divertida que el primer día.

Call of Duty: Black Ops 6 (Activision)

Apelando a la acción viscerla y frenética, donde te puedes pasar un buen rato si ya te aburriste de la campaña o no te interesa tanto “rankear” en el multijugador.

¿Qué más hay que decir de Call of Duty: Black Ops 6?

Finalmente hablemos de los extras y el aspecto técnico de Call of Duty: Black Ops 6.

Call of Duty: Black Ops 6 aprovecha al máximo las capacidades de las consolas y PC, sus gráficos son impresionantes y cuenta con un diseño de sonido envolvente.

Los entornos están meticulosamente detallados, con efectos de iluminación y texturas que crean una atmósfera inmersiva en cada misión y mapa multijugador.

La atención al detalle en los modelos de personajes y armas es notable, añadiendo un nivel de realismo al juego.

Call of Duty: Black Ops 6 (Activision)

Mientras que el diseño de sonido es de alta calidad, donde te percatas desde el sonido de las balas pasando cerca hasta los sutiles ruidos ambientales.

Por otra parte, además de los modos de campaña, multijugador y zombies, Call of Duty: Black Ops 6 incluye una serie de modos adicionales que ofrecen aún más opciones.

Estos modos incluyen desafíos especiales, misiones cooperativas y eventos temporales que apuntan a mantener el juego fresco, tanto en su aspecto online, como en el “desconectado”.

¿Vale la pena Call of Duty: Black Ops 6?

Call of Duty: Black Ops 6 es una entrega sólida que ofrece una campaña interesante, un multijugador emocionante y un modo zombies divertido.

Las mejoras gráficas y de jugabilidad de Call of Duty: Black Ops 6, junto con las nuevas adiciones y modos de juego, hacen de esta entrega una opción atractiva tanto para los veteranos como para los nuevos jugadores.

Claro que hay aspectos que podrían mejorarse, como algunos pasajes de la campaña o hacer una renovación más a conciencia del modo Zombies.

Pero esto no quita que este título sea lo mejor que le ha pasado a la franquicia en los últimos 7 años.