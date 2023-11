Call of Duty: Modern Warfare 3 ya ha salido después de tanta espera; sin embargo, no es lo que muchos esperaban.

Y si bien muchos podrían aclarar que Call of Duty: Modern Warfare 3 fue una idea planeada para ser un DLC de la entrega pasada, la verdad es que no justifica el retraso de casi un año.

Pues si bien trae la esencia del Call of Duty, el Modern Warfare 3 no trae novedades que puedan aportar al jugador; es decir que no hay nada nuevo con lo que uno pueda emocionarse.

Y en ciertas partes de la campaña o multijugador, se siente como un juego incompleto pero que puede ser disfrutable para aquellos que les gusta Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare 3 trae a Makarov de regreso pero ni eso lo salva

Una de las primeras “sorpresas” que en realidad no se sienten como una, es el regreso del Comandante Makarov en Call of Duty: Modern Warfare 3.

Pero aunque el regreso del terrorista ruso puede causar impresión entre los fans de Call of Duty, no hay mayor sorpresa en esta nueva entrega de Modern Warfare 3.

Aunque el nuevo mapa y las misiones de Uzbekistán por Farah son bastante rescatables dentro de todo el Call of Duty: Modern Warfare 3.

De igual manera, lo que debería ser una mejora para las entregas anteriores, en ocasiones solamente se siente como una extensión del Call of Duty: Modern Warfare 2 o incluso del 1.

Al igual que en los gráficos no se siente una mejora en Call of Duty: Modern Warfare 3, la dificultad o jugabilidad; pues aquí es la historia la cual se adapta a los mapas y no al revés.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Beta (Activision)

¿Vale la pena jugar Call of Duty: Modern Warfare 3?

Si bien no hay novedades dentro del Call of Duty: Modern Warfare 3, es posible que para quienes disfruten de la saga o incluso del tipo de juegos de shooter, sea entretenido a secas.

Como se dijo, el Call of Duty: Modern Warfare 3 se siente como un reciclo de los anteriores Warzone; aunque cabe aclarar que el atractivo en estos juegos siempre será el multijugador.

Pues en este sentido hay más interacción, las partidas son menos cansadas al ser más rápidas y hay más opciones a elegir en Call of Duty: Modern Warfare 3.

Y con algunas mejoras como por ejemplo la salud o incluso la resistencia al momento de la batalla y armas.

Y aunque el gran atractivo de Call of Duty: Modern Warfare 3 eran los zombies, en esta ocasión llegan a sentirse en ocasiones bastante monótonas.

Especialmente al tener que completar contratos cada cierto tiempo en Call of Duty: Modern Warfare 3 por lo que valdría la pena si es que quieres pasar un rato sin hacer mucho.

O simplemente matar zombies y explorar un rato los mapas de Call of Duty: Modern Warfare 3, que en realidad no hacen mucho.

Por lo que en conclusión, si buscabas una expansión DLC, Call of Duty: Modern Warfare 3 es la opción; pero si buscas una buena historia con narrativa, entonces te sentirás decepcionado.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (activision blizzard)