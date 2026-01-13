Con motivo de los 30 años de la franquicia, se presentaron los sets LEGO de Pokémon, basados en algunos de los personajes más famosos y queridos por los fans.

El anuncio de los sets LEGO de Pokémon vino acompañado de su fecha de lanzamiento y su precio, el cual ha dado de qué hablar, pues habrá un paquete que costará 15 mil pesos.

Sets LEGO de Pokémon
Sets LEGO de Pokémon (LEGO)

Precio de los sets LEGO de Pokémon

En total, habrá 3 sets LEGO de Pokémon, aquí te daremos los detalles de cada uno de ellos:

  • LEGO Pokémon Eevee: Constará de 587 piezas para armar al personaje, con un precio de mil 399 pesos
  • LEGO Pokémon Pikachu y Pokébola: De 2050 piezas, con un precio de 4 mil 799 pesos
  • LEGO Pokémon Venusaur, Charizard y Blastoise: El más grande y caro de todos; de 6838 piezas, una altura de 50 cm y un precio de 14 mil 999 pesos

Cada set contará con algunas características especiales; el set de Eevee podrá ponerse en distintas poses, contando con articulaciones limitadas.

El de Pikachu también contará con articulación limitada, además de una base en forma de rayo y varias referencias en toda su estructura.

Mientras que el de Venusaur, Charizard y Blastoise podrá exhibirse de manera individual (cada Pokémon por separado), o en una base especial que reúne a las tres evoluciones.

Fecha de lanzamiento de los sets LEGO de Pokémon

Los 3 sets LEGO de Pokémon estarán disponibles el 27 de febrero de 2026 en distribuidores autorizados, así como tiendas físicas y online de LEGO en México.

Sin embargo, puedes hacer la preventa de los 3 sets LEGO de Pokémon desde este 12 de enero a través de la página el ínea.

Toma en cuenta que la preventa está abierta a todo público, no importa si eres parte del programa LEGO Insiders o no; además, solo puedes apartar una pieza de cada set.

Esto con el fin de evitar que las existencias se terminen por culpa de acaparadores y revendedores, como ha sucedido con otros coleccionables en épocas recientes.

