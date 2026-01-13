Con motivo de los 30 años de la franquicia, se presentaron los sets LEGO de Pokémon, basados en algunos de los personajes más famosos y queridos por los fans.

El anuncio de los sets LEGO de Pokémon vino acompañado de su fecha de lanzamiento y su precio, el cual ha dado de qué hablar, pues habrá un paquete que costará 15 mil pesos.

Sets LEGO de Pokémon (LEGO)

Precio de los sets LEGO de Pokémon

En total, habrá 3 sets LEGO de Pokémon, aquí te daremos los detalles de cada uno de ellos:

LEGO Pokémon Eevee: Constará de 587 piezas para armar al personaje, con un precio de mil 399 pesos

LEGO Pokémon Pikachu y Pokébola: De 2050 piezas, con un precio de 4 mil 799 pesos

LEGO Pokémon Venusaur, Charizard y Blastoise: El más grande y caro de todos; de 6838 piezas, una altura de 50 cm y un precio de 14 mil 999 pesos

Cada set contará con algunas características especiales; el set de Eevee podrá ponerse en distintas poses, contando con articulaciones limitadas.

El de Pikachu también contará con articulación limitada, además de una base en forma de rayo y varias referencias en toda su estructura.

Mientras que el de Venusaur, Charizard y Blastoise podrá exhibirse de manera individual (cada Pokémon por separado), o en una base especial que reúne a las tres evoluciones.

Sets LEGO de Pokémon (LEGO)

Fecha de lanzamiento de los sets LEGO de Pokémon

Los 3 sets LEGO de Pokémon estarán disponibles el 27 de febrero de 2026 en distribuidores autorizados, así como tiendas físicas y online de LEGO en México.

Sin embargo, puedes hacer la preventa de los 3 sets LEGO de Pokémon desde este 12 de enero a través de la página el ínea.

Toma en cuenta que la preventa está abierta a todo público, no importa si eres parte del programa LEGO Insiders o no; además, solo puedes apartar una pieza de cada set.

Esto con el fin de evitar que las existencias se terminen por culpa de acaparadores y revendedores, como ha sucedido con otros coleccionables en épocas recientes.