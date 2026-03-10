Como parte de la celebración del 30 aniversario, Nintendo y Game Freak decidieron traer de vuelta dos de los títulos más queridos por los fans; Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja.

Estos juegos, originalmente lanzados en 2004 para Game Boy Advance, fueron en su momento remakes de los clásicos de 1996. Sin embargo, el regreso de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja ha levantado más de una ceja.

A continuación te daremos nuestra tradicional reseña de 5 puntos:

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja tienen toda la esencia de los clásicos de GBA Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja traen todos los extras de los originales Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja se acomodan muy bien al Nintendo Switch Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja no tienen novedades dedicadas Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja cuentan con bloqueos incomprensibles

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja tienen toda la esencia de los clásicos de GBA

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja tienen toda la esencia de los clásicos de GBA, si nunca los jugaste o no los recuerdas bien, este es un gran motivo para darle una oportunidad.

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja (Nintendo)

Se trata de Pokémon en su estado más puro, donde un joven entrenador comienza su viaje en Pueblo Paleta y recibe su primer “monstruo” de manos del Profesor Oak.

La misión será derrotar a los ocho líderes de gimnasio, vencer a la Liga Pokémon y completar la Pokédex.

La simplicidad de esta premisa es parte de su encanto, y en Nintendo Switch se mantiene intacta. La región de Kanto conserva su diseño clásico, con rutas, cuevas y ciudades. No esperes modernidad, se trata del juego en su forma más básica.

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja traen todos los extras de los originales

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja traen todos los extras de los originales, algunos incluso se adaptaron a esta nueva versión.

Si bien los gráficos se mantienen fieles al estilo de GBA, se le hicieron retoques que lucen mejor en pantallas modernas para que la experiencia sea cómoda.

Igualmente cuenta con las Islas Sete, el contenido extra que ya estaba en los remakes de GBA, con nuevas áreas, entrenadores y Pokémon que expanden la aventura más allá de Kanto.

Además, ya es posible adquirir el Misti-ticket y el Ori-ticket dentro del juego. Esto permite acceder a lugares especiales y capturar Pokémon legendarios que antes eran casi imposibles de conseguir.

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja (Nintendo)

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja se acomodan muy bien al Nintendo Switch

Si bien son solo ports, Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja se acomodan muy bien al Nintendo Switch, dando una buena experiencia de juego en general, aunque con algunos puntos a señalar.

Por un lado, la música, los combates por turnos y la progresión clásica siguen funcionando muy bien; además de que al ser un título muy básico, se ajusta muy bien al control y pantalla de la híbrida.

Sin embargo, también puede sentirse algo rígido para quienes están acostumbrados a títulos más recientes, que ofrecen mundos abiertos y mecánicas más dinámicas.

El atractivo principal aquí es la pureza de la fórmula original; entrenar, capturar y combatir. Para quienes disfrutan de la estrategia clásica y el coleccionismo, estos juegos no han envejecido ni un día.

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja (Nintendo)

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja no tienen novedades dedicadas

A pesar de todo lo anterior, hay que aceptar que Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja no tienen novedades dedicadas, es un port en su forma más simple, no hay que pensar en esto como un remaster o un remake.

Como ya mencionamos, el juego no incorpora mecánicas modernas como multijugador online, que es algo que muchos fans de la franquicia disfrutan en versiones recientes de la saga.

Tampoco se hacen ajustes de calidad de vida que ya son tradicionales en otros juegos que son reeditados, lo cual puede provocar malestar principalmente en fans más recientes acostumbrados a un estilo de juego.

Vemos que no hay novedades significativas más allá de lo ya visto en GBA. Nintendo nos trajo el juego en su estado más “puro”, para bien o para mal.

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja (Nintendo)

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja cuentan con bloqueos incomprensibles

Sumado a lo anterior, debemos de mencionar que Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja cuentan con bloqueos incomprensibles, los cuales no estaban en los títulos originales.

Nos referimos a la limitante de idioma, cada versión se vende en un idioma específico (español, inglés, francés, italiano o alemán); una vez hecha la compra no hay manera de cambiar el lenguaje.

Esto asegura una experiencia localizada, aunque puede resultar confuso para quienes esperaban un paquete multilingüe; sobre todo para aquellos que gustan de jugar en otros idiomas.

Si quieres cambiar el lenguaje tendrías que comprar otra copia, cosa que limita la flexibilidad del jugador.

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja (Nintendo)

¿Vale la pena Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja?

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja en Nintendo Switch es, ante todo, un homenaje nostálgico. No buscan reinventar la saga ni competir con las entregas modernas.

La idea detrás de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja es ofrecer una forma oficial y accesible de regresar a Kanto, como una manera de recordar el inicio de todo.

Para los fans veteranos, es una oportunidad de reencontrarse con sus primeras aventuras Pokémon. Para los nuevos jugadores, es una ventana al pasado que les permite entender cómo comenzó todo.

Aunque esto implique algunas decisiones polémicas de Nintendo, como el bloquear los idiomas o no darle un tratamiento como muchas otras empresas hacen con sus ports. Aún así, los juegos se mantienen vigentes y bastante entretenidos.