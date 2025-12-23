Con motivo del final de la serie de Netflix, presentaron el set LEGO de Stranger Things: La Casa Creel, inspirado en el conocido lugar que podemos ver a lo largo de las temporadas del show.
Este set LEGO de Stranger Things: La Casa Creel es uno de los más grandes y completos, el cual cuenta con diversas referencias al programa insignia de Netflix.
Precio del set LEGO de Stranger Things: La Casa Creel
El set LEGO de Stranger Things: La Casa Creel tendrá un precio de 6 mil 999 pesos y se podrá comprar en las tiendas físicas y digitales de la marca (LEGO.com/StrangerThings).
Este set LEGO de Stranger Things cuenta con un diseño abierto en la parte trasera que revela siete habitaciones, incluidos los dormitorios de Alice y Henry, el pasillo del piso superior y la guarida mental de Vecna.
También, cuenta con vehículos como el coche de Steve, la camioneta de la estación de radio WSQK y la bicicleta de Will.
Además de que muestra la versión del Upside down, siendo el primer set de una casa transformable de la marca.
¿Cuándo estará disponible el set LEGO de Stranger Things: La Casa Creel?
El set LEGO de Stranger Things: La Casa Creel estará disponible para los miembros de LEGO Insiders a partir del 1 de enero de 2026 y para todos los demás desde el día 4 del mismo mes.
Como ya mencionamos, el set LEGO de Stranger Things: La Casa Creel se podrá comprar en tiendas físicas de la marca, así como en LEGO.com/StrangerThings.
No habrá preventa, quienes quieran su set tendrá que esperar hasta los días mencionados para poder adquirir el suyo.
Asimismo, los compradores que adquieran este set entre el 1 y el 7 de enero de 2026 recibirán como regalo con la compra el set LEGO Stranger Things: Estación de Radio WSQK.
Hay que señalar que esta promoción será hasta agotar existencias; si los sets de regalo se acaban, no importará que compres La Casa Creel en los días mencionados.