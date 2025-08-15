Demon Slayer Kimetsu no Yaiba se ha convertido en todo un fenómeno, y ahora se reveló un video hecho a través de inteligencia artificial como se vería si su animación hubiera sido hecha en los 90.

No cabe duda que uno de los animes fenómenos del momento es Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, y en redes sociales se reveló un video mostrándolos en animación de los años 90.

Así se ven los personajes de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en animación de los 90

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ha sido tendencia en las últimas semanas gracias al próximo estreno de El Castillo Infinito y al reestreno de El Tren Infinito.

Y es por eso que ahora la inteligencia artificial reveló un video de cómo se verían los personajes de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba si hubieran sido animados en los años 90.

El video muestra a varios personajes de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba con la estética clásica de los animes que salieron en los 90; en las imágenes puede apreciarse a:

Tanjiro Kamado

Nezuko Kamado

Zenitsu Agatsuma

Inoske Hashibira

Kiojuro Rengoku, el Pilar de la Llama

Muichiro Tokito, el Pilar de la Niebla

Muzan Kibutsuji

Giyuu Tomioka, el Pilar del Agua

Sanemi Shinazugawa, el Pilar del Viento

Shinobu Kocho, el Pilar del Insecto

Kanae Kocho

Kanao Tsuyuri

Aoi Kanzaki

Obonai Iguro, el Pilar de la Serpiente

Mitsuri Kanroji, el Pilar del Amor

Genya Shinazugawa

Gyomei Himejima, el Pilar de la Roca

Kagaya Ubuyashiki

Amane Ubuyashiki

inaki y Nichika Ubuyashiki

Uzui Tengen, el Pilar del Sonido

Hinatsuru, Makio, y Suma

Rui, Quinta Luna Inferior

Hermana Mayor Araña

Daki, Sexta Luna Superior

Gyutaro, Sexta Luna Superior

Clon de Hantengu, Urami; Cuarta Luna Superior

Hantengu, Cuarta Luna Superior

Akaza, Tercera Luna Superior

Doma, Segunda Luna Superior

Kokushibo, Primera Luna Superior

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito (tomada de video)

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba estrenará El Castillo Infinito en México y Latinoamérica

Y aunque resulta un poco extraño, ha tenido varias reacciones por parte de los usuarios y fans de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.

Cabe recordar que el próximo 11 de septiembre llegará a México y Latinoamérica la próxima película de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, El Castillo Infinito.