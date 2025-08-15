Demon Slayer Kimetsu no Yaiba se ha convertido en todo un fenómeno, y ahora se reveló un video hecho a través de inteligencia artificial como se vería si su animación hubiera sido hecha en los 90.
Así se ven los personajes de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba en animación de los 90
Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ha sido tendencia en las últimas semanas gracias al próximo estreno de El Castillo Infinito y al reestreno de El Tren Infinito.
Y es por eso que ahora la inteligencia artificial reveló un video de cómo se verían los personajes de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba si hubieran sido animados en los años 90.
El video muestra a varios personajes de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba con la estética clásica de los animes que salieron en los 90; en las imágenes puede apreciarse a:
- Tanjiro Kamado
- Nezuko Kamado
- Zenitsu Agatsuma
- Inoske Hashibira
- Kiojuro Rengoku, el Pilar de la Llama
- Muichiro Tokito, el Pilar de la Niebla
- Muzan Kibutsuji
- Giyuu Tomioka, el Pilar del Agua
- Sanemi Shinazugawa, el Pilar del Viento
- Shinobu Kocho, el Pilar del Insecto
- Kanae Kocho
- Kanao Tsuyuri
- Aoi Kanzaki
- Obonai Iguro, el Pilar de la Serpiente
- Mitsuri Kanroji, el Pilar del Amor
- Genya Shinazugawa
- Gyomei Himejima, el Pilar de la Roca
- Kagaya Ubuyashiki
- Amane Ubuyashiki
- inaki y Nichika Ubuyashiki
- Uzui Tengen, el Pilar del Sonido
- Hinatsuru, Makio, y Suma
- Rui, Quinta Luna Inferior
- Hermana Mayor Araña
- Daki, Sexta Luna Superior
- Gyutaro, Sexta Luna Superior
- Clon de Hantengu, Urami; Cuarta Luna Superior
- Hantengu, Cuarta Luna Superior
- Akaza, Tercera Luna Superior
- Doma, Segunda Luna Superior
- Kokushibo, Primera Luna Superior
Demon Slayer Kimetsu no Yaiba estrenará El Castillo Infinito en México y Latinoamérica
Y aunque resulta un poco extraño, ha tenido varias reacciones por parte de los usuarios y fans de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.
Cabe recordar que el próximo 11 de septiembre llegará a México y Latinoamérica la próxima película de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, El Castillo Infinito.