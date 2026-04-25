El Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la queja que interpuso el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por la campaña que Movimiento Ciudadano hizo sobre el caso Next Energy.

Aunque Adrián de la Garza acusaba que esa campaña constituía una calumnia y un presunto uso indebido de la pauta, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó por unanimidad que la queja era improcedente porque:

No había calumnia, porque la campaña de Movimiento Ciudadano no atribuía un hecho o delito falso

El uso de la pauta no fue indebido, ya que la campaña por Next Energy era genérica y trataba temas de interés público

INE desecha queja Adrián de la Garza por campaña Next Energy de MC

INE desecha queja Adrián de la Garza por campaña Next Energy de MC

INE determinó que los mensajes de MC sobre Next Energy no imputaban delitos falsos

En un comunicado del INE, se explica que el PRI y Adrián de la Garza presentaron una queja en contra de Movimiento Ciudadano por la difusión de dos campañas a las que calificaron de “calumniosas”:

Michelle Next Energy

Energía

Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró improcedente el dictado de medidas cautelares, pues determinó que no hubo calumnias en contra del PRI o de Adrián de la Garza.

Lo anterior, al determinar que la campaña de Movimiento Ciudadano no mostraba un hecho o delito falso, sino cuestionamientos o críticas respecto a las actividades de Next Energy y la gestión del presidente municipal.

Sobre el uso indebido de la pauta, el colegiado concluyó que no procede ordenar la suspensión de las campañas, ya que su contenido es de carácter general y trata temas de interés público.

La campaña de Movimiento Ciudadano contra Next Energy y Adrián de la Garza

Movimiento Ciudadano lanzó una fuerte campaña denunciando lo que califican como “corrupción al estilo vieja política”, señalando directamente a Adrián de la Garza por un contrato millonario con la empresa Next Energy.

En el mensaje se denuncia que, a pesar de que los regiomontanos han pagado millones por este concepto, la planta solar de Next Energy nunca fue construida y no ha brindado servicio ni un solo día.