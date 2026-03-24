Jaime Bonilla, fue vinculado a proceso por el caso de Next Energy, relacionado con la planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se construyó.

Durante la audiencia inicial realizada el 24 de marzo de 2026, un juez determinó imputación por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades contra el exgobernador de Baja California.

La resolución señala a Jaime Bonilla como coautor y le atribuye dolo en las decisiones que derivaron en el contrato cuestionado, lo que marca un nuevo capítulo en el caso.

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por caso Next Energy

Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con contratos millonarios con la empresa energética Next Energy.

De acuerdo con reportes del caso, la Fiscalía estatal lo acusa de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones, derivado de la firma de un contrato para una planta fotovoltaica durante su administración del 2019-2021 que nunca se construyó.

Las investigaciones señalan que el gobierno encabezado por Jaime Bonilla habría impulsado un acuerdo con la empresa Next Energy sin cumplir requisitos legales, como licitación pública, permisos federales ni estudios de viabilidad financiera.

Jaime Bonilla, exgobernador Baja California es vinculado a proceso (Fiscalía General del Estado de Baja California )

El contrato que impulsó Jaime Bonilla comprometía pagos por más de 123 millones de pesos y obligaciones financieras a largo plazo hasta por 30 años, lo que según las autoridades, representó un riesgo para las finanzas públicas de Baja California.

Durante la audiencia celebrada en la mañana de este 24 de marzo y la cual se extendió por varias horas, el Ministerio Público presentó múltiples tomos de evidencia para sustentar las acusaciones contra el exmandatario de Baja California.

Con la vinculación a proceso, el exgobernador Jaime Bonilla deberá enfrentar el desarrollo de la investigación judicial, donde se determinará su responsabilidad en los hechos.