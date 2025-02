En redes sociales se volvió viral un video que evidencia un peligroso tipo de robo que ocurre en la Autopista México-Puebla, razón por la que esta vialidad se perfila como la más peligrosa de 2025.

En el metraje de medio minuto de duración, se observa el parabrisas de un vehículo completamente destrozado a causa de una enorme piedra que fue arrojada desde un puente.

Los autores del video denuncian que la piedra fue arrojada a la altura de La María, en la Autopista México-Puebla, con el objetivo de que su vehículo se detuviera para que un tercero pudiera robarlos.

“Imagina que vas tranquila o tranquilo por la autopista México-Puebla y de repente, te avientan una piedra y dañan el parabrisas”, se lee en un video en el que se denuncia este modus operandi de robo en Puebla.

Las víctimas fueron dos hombres que viajaban a la altura de La María. “Me imagino que querían que nos detuviéramos para asaltarnos o algo, pero mucha precaución”, dijo el conductor.

Esta no es la primera vez que se denuncia un intento de robo similar en la autopista México-Puebla, pues en el pasado, los conductores ya habían alertado por esta manera de operar de los presuntos responsables que arrojan piedras desde las alturas.

Sin embargo, esta es la primera vez que un ataque de este tipo se da a plena luz de día, razón por la que esta autopista se perfila como la más peligrosa de 2025. Según datos de BBVA de 2024, las carreteras más inseguras en México son:

No obstante, fue en la autopista México-Puebla donde el pasado 22 de enero trascendió en redes sociales un video donde ciudadanos reportaron ser víctimas de un asalto masivo.

“Nos asaltaron con pistola, a mí me dijeron... fui la primera que me quitaron el celular y nos dijo que, si no dábamos el celular que nos iba a cargar la ching**, entonces yo lo di y me eché para atrás, vi que eran 4 personas, vestidos de negro”

Victima