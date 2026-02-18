La tarde del martes 17 de febrero, un empleado de una empresa de valores sufrió el robo de 3 millones de pesos en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la información, sujetos armados asaltaron al trabajador cuando este salía de una entrega de dinero en un local ubicado en Avenida Ejército Nacional Mexicano, en la colonia Granada.

Pese a robo de 3 millones de pesos, empleado de empresa de valores no acudió a levantar su denuncia, señala policía CDMX

La tarde de este martes, sujetos a bordo de al menos dos motocicletas asaltaron a un empleado de la empresa de valores PROSEVAL en la alcaldía Miguel Hidalgo, en CDMX.

Según el reporte recabado por una llamada al 911, el trabajador de 31 años fue interceptado por hombres armados cuando se disponía a subir a un vehículo particular en el que realizaba su jornada de trabajo.

En ese momento, los asaltantes lo despojaron de diversos tubos con dinero en efectivo, cuyo monto se indicó asciende a por lo menos 3 millones de pesos.

Posteriormente, amenazaron al trabajador y aprovecharon esto para abordar las motocicletas en las que circulaban y huir del lugar con rumbo desconocido.

Asalto a Camioneta de Valores (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

En este sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que elementos de su corporación acudieron al llamado del trabajador, a quien le dieron orientación oportuna.

Esto para que acudiera ante el Ministerio Público a levantar la denuncia correspondiente, sin embargo, precisaron que el hombre refirió que en ese momento no acudiría a presentarla.

En tanto, autoridades señalaron que revisaran las cámaras del C5 instaladas en la alcaldía Miguel Hidalgo con el objetivo de determinar cuál fue la ruta que siguieron los asaltantes.