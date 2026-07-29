En seguimiento al caso de su padre Ernesto Ruffo, Verónica Ruffo presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a sus garantías individuales.

Al respecto, Verónica Ruffo indicó que la queja no tiene la intención de entorpecer el proceso contra su padre, sino exigir que se realice con pleno respeto a sus derechos humanos.

Aunado a ello, la hija de Ernesto Ruffo hizo un llamado para que las autoridades judiciales a cargo del caso permitan que se desarrolle bajo la figura de arresto domiciliario.

Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo (Captura de pantalla)

Hija de Ernesto Ruffo presenta queja ante la CNDH por presuntas violaciones en caso de su padre

Al acusar que durante el caso de su padre Ernesto Ruffo se han cometido violaciones a sus garantías fundamentales, la hija del ex gobernador, Verónica Ruffo presentó una queja ante la CNDH.

Acompañada por integrantes del PAN y su abogado Ismael Chelín Guereña, la hija del ex mandatario acusado de participar en una red de huachicol, presentó la queja en la sede de la CNDH en Tijuana.

Sobre el recuso, Verónica Ruffo indicó que se pide la intervención de la CNDH para que investigue si durante el proceso se han ejecutado posibles violaciones a los derechos humanos.

Detención de Ernesto Ruffo (Cuartoscuro / Chris Noyola Martínez )

En ese sentido, aseveró que lo que se busca no es interferir en el proceso, sino pedir que las diligencias se ejecuten con total respeto a los derechos humanos y garantías individuales.

Lo anterior debido a que incluso dijo que Ernesto Ruffo podría haber sido víctima de tortura emocional durante su proceso y aseveró que el caso tiene las características de una persecución política.

Verónica Ruffo insiste en pedir prisión domiciliaria para su padre

Tras presentar la queja ante la CNDH por presuntas violaciones en el proceso de su padre, Verónica Ruffo hizo un llamado para pedir que el ex gobernador pueda seguir su proceso en prisión domiciliaria.

Sobre el punto, la hija de Ernesto Ruffo aseveró que las condiciones actuales bajo las que se encuentra su papá son “completamente injustas” y severas.

Al insistir en que los derechos humanos de Ernesto Ruffo estarían siendo violados, Verónica Ruffo insistió en que es necesario que se le otorgue la medida de protección.