Este lunes 8 de diciembre, el Congreso del estado aprobó la renuncia de la hasta ahora titular de la Fiscalía de Veracruz. ¿Quién es Verónica Hernández Giadáns? Te decimos lo que sabemos.

La renuncia de Verónica Hernández Giadáns se da sólo cinco días después de que el Congreso de Veracruz aprobara modificar el proceso de elección del fiscal general del Estado.

¿Quién es Verónica Hernández Giadáns?

Verónica Hernández Giadáns era, hasta hoy lunes 8 de diciembre, la titular de la Fiscalía de Veracruz, cargo en el que se mantuvo por poco más de seis años, ya que comenzó como encargada de despacho.

¿Quién es Verónica Hernández Giadáns? Ex fiscal de Veracruz (FGE de Veracruz vía X)

Esto ocurrió en septiembre de 2019, tras la remoción de Jorge Winckler, quien se encuentra detenido en el penal del Altiplano, por privación ilegal de la libertad.

Por lo que Verónica Hernández Giadáns fue designada en mayo de 2020 como la tercera titular de la Fiscalía de Veracruz; de los cuales, ninguno ha completado su periodo de nueve años.

¿Qué edad tiene Verónica Hernández Giadáns?

Aunque se desconoce la edad de Verónica Hernández Giadáns, es originaria de Santiago Tuxtla, Veracruz.

¿Quién es el esposo de Verónica Hernández Giadáns?

No se tiene información sobre el estado civil de Verónica Hernández Giadáns, por lo que se desconoce si tiene esposo.

Por otra parte, se sabe que Verónica Hernández Giadáns proviene de una familia de notarios en Veracruz y está vinculada con la jefa de plaza de Los Zetas, Guadalupe Hernández Hervis.

¿Quién es Verónica Hernández Giadáns? Ex fiscal de Veracruz

¿Verónica Hernández Giadáns tiene hijos?

En el mismo tenor, tampoco se sabe si Verónica Hernández Giadáns tendría hijos.

¿Qué estudió Verónica Hernández Giadáns?

Verónica Hernández Giadáns es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana.

¿En qué ha trabajado Verónica Hernández Giadáns?

De acuerdo con el currículum público en la página de la Fiscalía de Veracruz, esta es la trayectoria de Verónica Hernández Giadáns previo a convertirse en encargada de despacho en septiembre de 2019:

Secretaria del Ayuntamiento de Xalapa de 1998 al 2000

Directora Jurídica de Responsabilidad Patrimonial y Atención Ciudadana de la Contraloría Interna de Xalapa

Directora general Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Veracruz

Aunque Verónica Hernández Giadáns comenzó como notaria adscrita de la Notaría 5 de la Décima Novena Demarcación en 2002, asumiendo la titularidad de la misma en 2010.

¿Quién es Verónica Hernández Giadáns? Ex fiscal de Veracruz

Verónica Hernández Giadáns renuncia a la Fiscalía de Veracruz

La tarde de este lunes 8 de diciembre, el Congreso de Veracruz aceptó la renuncia de Verónica Hernández Giadáns como fiscal general del Estado.

Acorde con la carta de renuncia presentada este mismo 8 de diciembre, Verónica Hernández Giadáns deja el cargo por las modificaciones a la Constitución de Veracruz.

Las mismas estipulan que el fiscal general de Veracruz se mantendría cuatro años y no 9, además de que ya no será elegido por el Congreso, sino directamente por la gobernadora.

Verónica Hernández Giadáns afirmó que se va tras cumplir con su compromiso con Veracruz.