Juan Carlos Mezhua era un político local en Zongolica, Veracruz que inició en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y estaba impulsando un movimiento político independiente.

Su asesinato se suma a otros asesinatos políticos no solo de la región de Zongolica sino de Veracruz. Te contamos lo que sabemos de Juan Carlos Mezhua:

¿Quién fue Juan Carlos Mezhua?

Juan Carlos Mezhua fue un político local en Veracruz emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¿Qué edad teníaJuan Carlos Mezhua?

Se desconoce la edad exacta de Juan Carlos Mezhua, pero era un político joven.

¿Quién es la esposa de Juan Carlos Mezhua?

Se desconocen datos de la vida familiar de Juan Carlos Mezhua, en redes sociales solo mostraba contenido político, así como la vida en el campo, incluida la monta de caballos que él mismo practicaba.

¿Qué signo zodiacal era Juan Carlos Mezhua?

Se desconoce al momento el signo zodiacal de Juan Carlos Mezhua.

¿Cuántos hijos tuvo Juan Carlos Mezhua?

No se sabe si Juan Carlos Mezhua era padre de familia.

¿Qué estudió Juan Carlos Mezhua?

No se encontraron datos de Juan Carlos Mezhua en el Registro Nacional de Profesionistas.

¿En qué trabajó Juan Carlos Mezhua?

Juan Carlos Mezhua ganó la presidencia municipal de Zongolica, Veracruz, mediante la coalición PAN-PRD para el periodo 2018-2021 y previamente fue dirigente estatal del PRD.

En años recientes inició un movimiento político independiente mediante el cual aspiró a la gubernatura del estado.

Juan Carlos Mezhua fue asesinado en la comunidad de Piedras Blancas en la zona serrana de Zongolica, Veracruz.

La Fiscalía de Veracruz abrió una carpeta de investigación e iniciaron a recabar datos de prueba.