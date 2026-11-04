El Gobierno de Veracruz registra un avance de 91.3 por ciento en la atención de las observaciones iniciales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2025, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

De los mil 592.6 millones de pesos inicialmente observados a la administración estatal, se presentó documentación justificativa y comprobatoria para atender mil 454.8 millones. Los 137.8 millones de pesos restantes continúan en proceso de solventación y corresponden a los Servicios de Salud de Veracruz y al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Rocío Nahle garantiza atención a observaciones de la ASF en Veracruz

Durante una conferencia de prensa, la mandataria explicó que las auditorías contemplan una etapa de revisión y otra en la que las entidades fiscalizadas pueden presentar pruebas documentales para solventar los señalamientos. Por ello, aseguró que su administración continuará atendiendo las observaciones hasta concluir el procedimiento.

El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, detalló que los 137.8 millones de pesos pendientes representan una parte de los recursos observados inicialmente a la administración estatal.

Respecto al Fondo de Aportaciones Múltiples, informó que el proveedor involucrado ya reintegró 1.7 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. En este caso, únicamente está pendiente la validación formal del recurso durante la etapa de seguimiento.

El funcionario también señaló que los 137.8 millones de pesos que permanecen en proceso representan el 1.9 por ciento de los 7 mil 352.8 millones de pesos observados al conjunto de entidades federativas y municipios del país.

Veracruz proyecta presupuesto de 185 mil 597 millones de pesos para 2027

En materia presupuestaria, Reyes Hernández informó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027, presentado ante el Congreso estatal, asciende a 185 mil 597 millones de pesos, un incremento de 4.6 por ciento respecto a los 177 mil 408 millones aprobados para 2026.

El secretario destacó que, por tercer año consecutivo, la propuesta no contempla nuevos impuestos ni aumentos en las tasas vigentes. Además, señaló que el proyecto prioriza la inversión en el campo, infraestructura y educación, bajo criterios de disciplina financiera, contención del gasto corriente y reducción de la deuda pública.

Uno de los incrementos más relevantes corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, cuyo presupuesto pasaría de 566 millones de pesos en 2026 a 966.4 millones en 2027, un aumento aproximado de 70 por ciento.

Rocío Nahle explicó que los recursos permitirán ampliar los programas de mecanización agrícola y producción de maíz y caña de azúcar, además de fortalecer los cultivos de cítricos y vainilla, así como la actividad apícola, mediante apoyos dirigidos principalmente a pequeños productores.

Por su parte, la asignación prevista para la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas aumentaría de 4 mil 448 a 5 mil 391 millones de pesos, equivalente a un incremento de 22 por ciento.

En conjunto, la inversión pública proyectada para 2027 pasaría de 6 mil 708 a 8 mil 14 millones de pesos, incluidos los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples destinados a infraestructura y asistencia social.

Proyecto de ingresos de Veracruz contempla participaciones y aportaciones federales

El proyecto de Ley de Ingresos para 2027 estima obtener 11 mil 852 millones de pesos de ingresos propios, además de 79 mil 20 millones por participaciones federales y 77 mil 794 millones de aportaciones del Ramo 33.

También contempla 9 mil 581 millones de pesos provenientes de convenios federales, mil 959 millones por incentivos derivados de la colaboración fiscal y 2 mil 633 millones del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.

Este último fondo tendría un incremento aproximado de 14 por ciento respecto al ejercicio anterior, en beneficio de más de 90 municipios veracruzanos.

Finalmente, el Gobierno estatal dará continuidad a su estrategia de desendeudamiento. De acuerdo con lo informado por la administración, al inicio del sexenio había 21 créditos vigentes, cifra que actualmente se redujo a 16, con la meta de cerrar 2027 con 14 financiamientos.