El asesinato del activista Reynaldo Pérez en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, derivó en la detención de dos presuntos responsables en Chiapas:

Manasés Alberto, alias “El Semáforo”

Según informó Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, las investigaciones indican que el crimen contra el hombre de 38 años fue planeado con antelación.

Detenidos por asesinato de Reynaldo Pérez (FGE)

Detenidos por asesinato de Reynaldo Pérez (FGE)

Asesinato de Reynaldo Pérez: detienen a dos presuntos responsables en Chiapas

Dos hombres fueron detenidos este 3 de noviembre por su presunta participación en el asesinato del defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez, ocurrido el pasado 28 de octubre en Chenalhó, Chiapas.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca comunicó que las cámaras de videovigilancia permitieron reconstruir parte del ataque y señaló que el homicidio habría sido planeado.

Por ahora, las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados y esclarecer quién ordenó el asesinato de Reynaldo Pérez.

Sin embargo, no se informó sobre el posible móvil detrás del crimen; “Seguimos todavía recabando los datos de prueba. Seguiremos informando avances”, señaló Llaven Abarca.

Matan a Reynaldo Pérez, activista y defensor de familias desplazadas en Chiapas (Michelle Rojas)

Fiscalía de Chiapas revela causa de muerte de Reynaldo Pérez

Según reportes oficiales, individuos a bordo de una motocicleta interceptaron a Reynaldo Pérez alrededor de las 15:00 horas mientras estaba en un taller mecánico de la comunidad de Yabteclum.

Los sujetos le dispararon en múltiples ocasiones, provocando la muerte de Reynaldo Pérez por hemorragia cerebral secundaria a herida por proyectil de disparo de arma de fuego.

Presentaba tres lesiones de arma de fuego en su anatomía. Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas

El hecho permite establecer que el asesinato de Reynaldo Pérez fue un hecho premeditado, con una planeación previa a los hechos ocurridos el 28 de octubre.