La coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Veracruz impulsa nuevas oportunidades económicas para mujeres indígenas y afromexicanas dedicadas a la elaboración de artesanías. A través del programa federal ApoyArte, más de 3 mil artesanas veracruzanas se han incorporado a esta iniciativa en menos de dos meses.

Durante una jornada realizada en el Parque Temático Takilhsukut, en Papantla, mil 6 mujeres de distintas comunidades del norte de la entidad fueron convocadas para recibir créditos. En el encuentro se entregaron alrededor de 200 millones de pesos a beneficiarias de 20 municipios de las regiones Huasteca y Totonacapan.

Rocío Nahle destaca apoyo federal para más de 3 mil artesanas veracruzanas (Cortesía)

Rocío Nahle destaca coordinación con el Gobierno federal para apoyar a mujeres artesanas

La gobernadora Rocío Nahle García señaló que el programa ApoyArte se complementa con la estrategia estatal Apoyo a la Palabra, dirigida a pequeñas emprendedoras y emprendedores, tanto indígenas como no indígenas, para respaldar sus actividades productivas.

La mandataria explicó que ambos programas buscan fortalecer los proyectos económicos de las mujeres que elaboran tejidos, bordados y otras artesanías, mediante recursos que les permitan continuar con sus actividades.

Operado por la Financiera para el Bienestar (FINABIEN), ApoyArte ofrece créditos de 10 mil, 20 mil y 30 mil pesos, sin intereses, comisiones, garantías ni avales. Los recursos están destinados a la compra de materias primas, insumos y herramientas, así como al fortalecimiento de talleres y la mejora de las condiciones de comercialización.

Veracruz abre espacios de comercialización para artesanas y productores locales

Además del financiamiento, el Gobierno estatal impulsa acciones de promoción cultural, turística y comercial para acercar los productos veracruzanos a nuevos mercados.

Como parte de estas actividades, una delegación de artesanos y productores participa en las festividades de Morelos, donde el café de Veracruz registró una alta demanda.

Asimismo, Rocío Nahle anunció que en diciembre se habilitará un espacio en la Macroplaza del puerto de Veracruz para que artesanas y productores comercialicen sus artículos durante las celebraciones de fin de año, particularmente en el marco de la tradición de “El Viejo”.

Con estas acciones, los gobiernos federal y estatal buscan complementar el financiamiento con oportunidades de comercialización y promoción, a fin de fortalecer los emprendimientos de mujeres indígenas y afromexicanas, generar ingresos y contribuir a la preservación de las técnicas y tradiciones artesanales de Veracruz.