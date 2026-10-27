El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), inició las Jornadas Veracruzanas “Aprender sin distracciones” para informar a las comunidades educativas sobre la regulación del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos personales en los planteles escolares.

Las actividades se realizan previo a la entrada en vigor, el próximo 3 de noviembre, del Acuerdo número 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre. La disposición establece criterios para el uso responsable, seguro y educativo de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas.

Rocío Nahle respalda regulación de celulares en escuelas de Veracruz

La gobernadora Rocío Nahle García anunció que se trabajaría en una normativa estatal sobre el uso de estos equipos y respaldó la regulación nacional para favorecer la concentración de las y los estudiantes durante las clases, sin excluir la tecnología cuando tenga una finalidad pedagógica.

La primera jornada se realizó en el Instituto Tecnológico de Xalapa, donde participaron cuatro mil personas, entre autoridades educativas, personal directivo, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, madres, padres de familia y tutores. Una segunda sesión informativa tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Veracruzano del Deporte.

Durante los encuentros participaron especialistas en neurobiología y salud, quienes abordaron temas relacionados con la neurociencia, la dopamina, el descanso, las emociones y los vínculos. También se presentó el Decálogo para Educación Básica, una herramienta para explicar los beneficios de limitar el uso de dispositivos durante la jornada escolar.

Veracruz limitará el uso de dispositivos personales durante la jornada escolar

La disposición contempla restringir el uso de celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales durante la jornada escolar en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

Sin embargo, el acuerdo establece excepciones para las actividades pedagógicas previamente programadas, las emergencias personales y las situaciones relacionadas con discapacidad, accesibilidad, inclusión o necesidades de salud.

La Secretaría de Educación de Veracruz destacó que el objetivo no es excluir la tecnología del ámbito educativo, sino promover su utilización con fines pedagógicos y recuperar espacios para la interacción directa, el aprendizaje y la convivencia entre estudiantes.

Con las Jornadas Veracruzanas “Aprender sin distracciones”, el gobierno estatal busca difundir los alcances de la disposición nacional y convocar a las comunidades educativas a participar de manera coordinada en su aplicación, bajo un enfoque preventivo, formativo y de corresponsabilidad.