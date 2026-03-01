Reportan en Veracruz que exalcalde de Ixtaczoquitlán fue atacado a balazos. Afortunadamente, logró sobrevivir.

Este sábado 28 de febrero, un grupo armado atacó al expresidente municipal de Ixtaczoquitlán, Nahúm Álvarez Pellico.

El ataque a balazos que sufrió el exalcalde de Ixtaczoquitlán, en se dio en las calles de la colonia San José del municipio de Fortín de las Flores en Veracruz.

Reportes indican que Nahúm Álvarez Pellico iba a bordo de una camioneta cuando fue interceptado por sujetos armados que dispararon en su contra.

Veracruz: Exalcalde de Ixtaczoquitlán fue atacado a balazos (Nahúm Álvarez Pellico / Facebook)

El vehículo en el que viajaba el exalcalde de Ixtaczoquitlán y político de Morena era una camioneta Chevrolet Cheyenne color negro con placas XR-1752-B, que terminó con varios impactos de bala.

Tras la agresión llegaron elementos del ejercito y policía estatal para acordonar la zona e investigar los hechos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado comenzó indagar para iniciar la carpeta de investigación correspondiente al caso.

Exalcalde de Ixtaczoquitlán asegura estar bien tras ataque a balazos

A través de sus redes sociales, Nahúm Álvarez Pellico emitió un comunicando asegurando que está “bien y fuera de peligro”.

En su mensaje, el exalcalde de Ixtaczoquitlán agradeció la solidaridad y mensajes de apoyo.

“Quiero informarles que me encuentro bien y fuera de peligro. Agradezco profundamente las muestras de solidaridad, los mensajes de apoyo y la preocupación de amigas, amigos y ciudadanos que han estado pendientes de mi estado de salud. Ante estos hechos, he decidido proceder por la vía legal y ya se realizará la denuncia correspondiente ante la fiscalía. Confío plenamente en las instituciones y reitero mi compromiso con la legalidad, la paz y el respeto al Estado de Derecho. Les agradezco su respaldo y les envío un abrazo sincero." Nahúm Álvarez Pellico

Además de que reprobó el atentado en su contra y aseguró que procederá por la vía legal para realizar una denuncia ante al fiscalía.