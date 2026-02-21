El Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 14 presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos durante un operativo en Veracruz.

A través de sus redes sociales, García Harfuch detalló que durante el operativo lograron ejecutarse 13 cateos simultáneos que permitieron liberar a una persona secuestrada , así como detener a 14 personas del CJNG.

En estos operativos desplegados en municipios de Veracruz se aseguraron:

9 armas

6 granadas

Más de 500 cartuchos

Dosis de droga

10 vehículos y 16 motocicletas

Entre los detenidos figuran 5 mujeres y 9 hombres, entre ellos Israel Enríquez Meneses, identificado como jefe operativo del CJNG, quien fue presentado ante el Ministerio Público junto al resto de presuntos implicados.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un importante arsenal de armas, dosis de droga y vehículos presuntamente utilizados para actividades delictivas del CJNG en la región.

Operativo en Veracruz inició tras una denuncia por secuestro

El operativo en Veracruz ocurrió en seguimiento a una denuncia ciudadana por la privación ilegal de la libertad de una persona, ocurrida el 9 de enero en la colonia Lafragua, en Veracruz.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho y se implementaron trabajos de inteligencia para identificar varios inmuebles presuntamente vinculados con el secuestro.

En su mensaje, Omar García Harfuch destacó la colaboración de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, al igual que de las autoridades estatales, para detener a generadores de violencia y fortalecer la seguridad de la población.