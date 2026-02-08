Raúl Hernández Sánchez, funcionario municipal de Veracruz, fue asesinado a balazos el sábado 7 de febrero en la localidad de Paso del Águila, en la Sierra de Zongolica.

La víctima fue identificada como hermano de la ex presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, la morenista Norma Estela Hernández y hermano del ex candidato del PT a la misma alcaldía, Crispín Hernández.

Sin detenidos por asesinato de Raúl Hernández Sánchez en Zongolica

Aunque el asesinato de Raúl Hernández Sánchez desató una intensa movilización policial en la Sierra de Zongolica, los atacantes no fueron ubicados.

El ataque se registró en una calera de la propiedad de Raúl Hernández Sánchez, ubicada en la comunidad Piedras Blancas, donde presuntamente habría sido citado a una reunión.

Vecinos de la zona de Paso del Águila reportaron a los números de emergencia por las detonaciones con arma de fuego; en el lugar, elementos confirmaron la presencia de Hernández Sánchez sin vida al interior de un vehículo.

Versiones preliminares refieren que Raúl Hernández Sánchez fue convocado al lugar donde hombres armados, que viajaban en dos camionetas, le dispararon en múltiples ocasiones.

Crispín Hernández Sánchez, hermano de Raúl Hernández Sánchez, sufrió un atentado similar hace un año

Hace menos de un año, el hermano del funcionario, Crispín Hernández Sánchez, sufrió un atentado durante la madrugada del martes 1 de abril del 2025, aunque en esa ocasión no se reportaron heridos.

En ese entonces, Crispín Hernández Sánchez era el aspirante a la presidencia municipal de Mixtla de Altamirano por el Partido del Trabajo (PT).