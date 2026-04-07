Un repartidor de paquetería murió atropellado el lunes 6 de abril de 2026 tras registrarse un choque de tráiler en la autopista Córdoba-Veracruz, cerca de la zona conocida como Trébol de Amatlán.

De acuerdo con el reporte de los hechos, el hombre fue identificado como Jesús Antonio de 33 años, quien se desempeñaba como repartidor de una conocida empresa de paquetería.

Muere repartidor tras choque de tráiler en autopista Córdoba-Veracruz (A Diario Córdoba)

Muere repartidor de paquetería tras ser atropellado en autopista Córdoba-Veracruz; tráiler iba a exceso de velocidad

Este lunes, un repartidor de paquetería murió luego de que fuera atropellado por un tráiler a la altura del kilómetro 297 en la autopista Córdoba-Veracruz.

Los reportes indican que la víctima se encontraba cambiando una llanta que se le ponchó, por lo que recibía ayuda de un elemento del grupo Ángeles Verdes.

Fue en ese momento cuando Jesús Antonio y el segundo hombre fueron alcanzados por la pesada unidad que transportaba blocs, debido a que el conductor perdió el control y terminó impactando a por lo menos tres vehículos.

Testigos aseguraron que el tráiler iba a exceso de velocidad, por lo que chocó contra la camioneta de paquetería y un camión del Ejército mexicano que se encontraban detenidos como resultado de los bloqueos carreteros que fueron organizados por organizaciones transportistas.

Muere repartidor tras choque de tráiler en autopista Córdoba-Veracruz (A Diario Córdoba)

Hasta el lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que el repartidor de paquetería murió en el lugar, mientras que el integrante de Ángeles Verdes resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un hospital.

Personal de la empresa de paquetería acudió al sitió junto con personal de la Fiscalía de Veracruz, toda vez que se llevarán a cabo las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades.