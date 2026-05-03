Desde su natal Badiraguato, en el estado de Sinaloa, el senador Enrique Inzunza dio a conocer que estará presente en la Comisión Permanente del miércoles 6 de mayo de 2026.

Este miércoles (6 de mayo) estaremos iniciando los trabajos de la Comisión Permanente. Ahí nos vemos Enrique Inzunza, senador de Morena

El anuncio de Enrique Inzunza se da luego de que rechazara pedir licencia en el Senado tras los señalamientos por parte de Estados Unidos por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Enrique Inzunza rechazó pedir licencia en el Senado

Momentos antes de confirmar su presencia en la Comisión Permanente del 6 de mayo de 2026, el senador Enrique Inzunza dijo que no pediría licencia y que, en caso de ser solicitado, acudirá a la citación de las autoridades mexicanas.

Inzunza afirma que estará en la Comisión Permanente (Captura de pantalla)

En un mensaje en redes sociales, el senador de Morena también negó las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, calificándolas como “calumnias” e “imputaciones falsas y malintencionadas”.

Rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas Enrique Inzunza, senador de Morena

Según Enrique Inzunza, es sospechoso que las acusaciones de Estados Unidos surgieran justo un día después de defender en la Tribuna del Senado la soberanía nacional en el caso de los agentes estadounidenses en Chihuahua.

¿De qué se le acusa a Enrique Inzunza?

Enrique Inzunza fue señalado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en una red ligada al narcotráfico, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”.

Entre los delitos que se le imputan, se encuentran los siguientes:

Conspiración para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense

Recepción de sobornos a cambio de brindar protección a operaciones del crimen organizado

El caso forma parte de una investigación más amplia que también involucra al gobernador del estado, Rubén Rocha. Sin embargo, la FGR ha dicho que los señalamientos no cuentan con pruebas suficientes.