Policía mata a doctora de Poza Rica en autopista México-Tuxpan

Elementos de la Policía Estatal mataron por error a la doctora Bertha Burciaga, adscrita a un hospital del IMSS en Poza Rica, durante una persecución de seguirdad en la autopista México-Tuxpan.

Información preliminar señala que la Policía habría confundido el vehículo de la doctora con una camioneta en la que huyeron sujetos sospechosos, quienes dispararon contra los agentes.

La doctora Bertha Burciaga manejaba una camioneta Volkswagen Tiguan, modelo 2025, mientras que la camioneta que buscaban los elementos de la Policía de Veracruz era una Ford Escape.

Camioneta Volkswagen Tiguan / Camioneta Ford Escape (Especial)

Policía confunde vehículo en autopista México-Tuxpan y mata a doctora de Poza Rica

La noche del lunes 20 de abril, elementos de la Policía abrieron fuego en contra de una camioneta blanca en la que iba a bordo la doctora Bertha Burciaga, de Poza Rica, y otra mujer.

De acuerdo con la información, la Policía realizaba un recorrido preventivo cuando se toparon con dos camionetas sospechosas y al tratar de detenerlas, los sujetos dispararon en contra de los agentes.

Durante la persecución, los sujetos robaron una camioneta Ford Escape blanca y se notificó que circulaba en la autopista México-Tuxpan, por lo que los elementos atacaron a la supuesta camioneta.

La Policía de Veracruz habría confundido la camioneta de la doctora Bertha Burciaga con el vehículo en el que huyeron los sospechosos cerca de la caseta de peaje de La Loma, donde se dio el ataque.

Cabe mencionar que también resultó herida la copiloto de dicha camioneta, que acompañaba a la doctora y cuyo estado de salud se desconoce, pues habría recibido un balazo en el brazo.