Golpe de calor mata a líder sindical en Veracruz. Ya van 4 víctimas por altas temperaturas en la entidad.

Municipios del sur de Veracruz se han visto afectados por la ola de calor que se ha presentado en las más recientes semanas.

Confirman muerte de líder sindical en Veracruz por golpe de calor; van 4 víctimas por altas temperaturas

Autoridades confirmaron la muerte de Juan Manuel, secretario general de la Sección 27 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) en Coatzacoalcos, Veracruz.

El líder sindical murió la tarde del 1 de mayo después de participar en una marcha por el Día del Trabajo, tras presentar malestares físicos.

Por lo que fue llevado al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, lamentablemente, murió minutos después de haber ingresado a la unidad clínica.

El caso del líder sindical se suman el de otras tres personas que han muerto por golpe de calor ante las altas temperaturas en Veracruz.

Reportes indican que todas las víctimas presentaron síntomas similares luego de pasar tiempo prolongado en el sol.

Uno de ellos era un operador de maquinaria pesada que se sintió mal y se cayó sobre el pavimento mientras iba hacia su trabajo.

También se confirmó la muerte de dos choferes, uno de ellos operaba un camión tipo Torton.