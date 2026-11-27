La administración de Rocío Nahle García destinó recursos a la tecnificación del campo veracruzano durante sus primeros dos años de gobierno, con acciones que, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, han permitido aumentar la productividad agrícola y reducir hasta 80 por ciento las jornadas de trabajo.

Como parte de esta estrategia, casi 80 por ciento del presupuesto de la dependencia se dirigió directamente a apoyos para productores, mediante programas de mecanización, equipamiento, agricultura regenerativa y atención a la sanidad agropecuaria.

Veracruz destina 123.2 millones de pesos a la tecnificación agrícola

De acuerdo con el balance presentado por el gobierno estatal, se invirtieron 123.2 millones de pesos en tecnificación agrícola, con resultados reportados de un incremento de 50 por ciento en la productividad, una reducción de 80 por ciento en las jornadas de trabajo y 30 por ciento menos inversión por productor.

Entre las acciones realizadas se encuentra la adquisición de 100 tractores y 400 implementos y equipos agrícolas, con los que se alcanzó la mecanización de 87 mil 791 hectáreas. Además, se destinaron 17 millones de pesos a equipamiento y tecnificación en 86 municipios.

La estrategia también contempló una inversión de 30 millones de pesos para la compra de granos básicos y mochilas aspersoras manuales, en beneficio de 4 mil 750 productores de 109 municipios. A esto se sumó la distribución de 9 mil bultos de maíz y el establecimiento de siete casas de semillas.

En materia de agricultura regenerativa y restauración de suelos, el gobierno estatal reportó una inversión de 12 millones de pesos en biofertilizantes, con impacto en 2 mil 500 hectáreas. Asimismo, se crearon 363 Escuelas Campesinas y se establecieron siete casas de semillas para resguardar 14 variedades de maíz.

Veracruz impulsa la tecnificación del campo y aumenta la productividad agrícola (Cortesía )

Rocío Nahle fortalece la sanidad e inocuidad alimentaria en Veracruz

En el rubro de sanidad e inocuidad alimentaria, la administración estatal destinó 62.2 millones de pesos a acciones de prevención y control de plagas y enfermedades, con el propósito de proteger la producción agropecuaria.

Como parte del mejoramiento genético del hato ganadero, se realizaron 26 mil 600 servicios de inseminación artificial, en beneficio de mil 352 productores de 105 municipios.

También se entregaron 4 mil 288 módulos avícolas para la producción de huevo, una cantidad tres veces mayor a la registrada en 2025. Estos apoyos estuvieron dirigidos a familias productoras, principalmente aquellas encabezadas por mujeres.

En cuanto a las acciones contra el gusano barrenador, se reportó la inspección de 110 mil 500 cabezas de ganado y una inversión de 33.5 millones de pesos en medicamentos veterinarios, con cobertura en 136 municipios.

El gobierno de Veracruz señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para mejorar la calidad de los productos agropecuarios, incrementar la producción y contribuir a los objetivos nacionales de autosuficiencia alimentaria.