La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que la entidad ocupa el tercer lugar de crecimiento económico a nivel nacional, al presentar los avances de su administración a dos años de haber iniciado funciones.

Durante un mensaje con motivo de la entrega del Segundo Informe de Gobierno al Congreso del Estado, la mandataria destacó resultados en materia económica, laboral, inversiones, educación y salud, los cuales atribuyó a un ejercicio responsable del gasto y al respaldo del Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

La gobernadora de Veracruz, señaló que uno de los principales objetivos de su administración ha sido sanear las finanzas estatales y evitar el endeudamiento.

Dos años de trabajo, es lo que hay que resaltar, el trabajo de un cambio en la política económica, que es lo más importante. Teníamos que arreglar la casa, sanear las finanzas, no endeudarnos, al contrario desendeudarnos para poder recibir más recursos. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Veracruz reporta inversión en obras y educación

La gobernadora informó que durante este año se iniciaron 780 obras en Veracruz, con recursos estatales y coordinación con el Gobierno Federal.

En materia educativa, reconoció que existe un rezago importante en infraestructura, debido a que la entidad cuenta con más de 25 mil escuelas. Como parte de los avances, indicó que se ha entregado mobiliario e impermeabilizante a más de 8 mil instituciones.

También destacó la instrucción de garantizar la gratuidad de la educación superior, medida que, de acuerdo con la mandataria, permitió un aumento considerable en la matrícula estudiantil.

En materia de asistencia alimentaria, reportó la distribución de más de 100 millones de desayunos fríos y calientes para niñas y niños de zonas rurales, serranas y urbanas. Añadió que el objetivo es avanzar para que durante este año se entreguen únicamente desayunos calientes.

Nahle destaca apoyos a emprendedores y crecimiento económico

Como parte de las acciones para impulsar la economía local, la gobernadora informó sobre la conformación de 700 talleres para emprendedores, enfocados en actividades como repostería, panadería y carpintería. Además, señaló que se otorgaron más de 35 mil apoyos directos a la palabra.

Sobre el desempeño económico estatal, la gobernadora sostuvo que el crecimiento económico de Veracruz refleja la reactivación de sectores como el turístico y cultural, en los que aseguró que se ha realizado una inversión importante.

La mandataria reconoció que todavía existen pendientes, por lo que se comprometió a continuar con el trabajo durante los siguientes cuatro años de su administración.

Rocío Nahle presenta avances de su administración (cortesía )

Gobierno de Veracruz reporta acciones de seguridad

En materia de seguridad, la gobernadora Rocío Nahle afirmó que se han realizado operativos coordinados con las fuerzas federales para detener a generadores de violencia en distintas regiones del estado.

Como parte del equipamiento de las corporaciones, informó que se han adquirido más de 600 patrullas, además de uniformes y cámaras para los elementos de seguridad. También señaló que se incrementó la presencia policial en carreteras y municipios.

Camionetitas de la Salud y aceleradores lineales en Veracruz

Respecto al sector salud, la gobernadora aseguró que se trabaja para mejorar el abasto de medicamentos en hospitales y centros de salud, mediante el programa Camionetitas de la Salud y el apoyo del Gobierno Federal.

Asimismo, destacó que el Centro Estatal de Cancerología (CECAN), ubicado en Xalapa, ya cuenta con cuatro aceleradores lineales en Veracruz para el tratamiento de pacientes con cáncer. La gobernadora Rocío Nahle subrayó que esta infraestructura convierte al centro en un referente en la zona sur-sureste del país.

Finalmente, la mandataria instruyó a las y los secretarios de despacho a cumplir con la entrega de la Glosa del Informe de Gobierno a partir de este martes y responder las preguntas que formulen los representantes populares.