La gobernadora Rocío Nahle García entregó los Atlas de Riesgo Municipales a los 212 ayuntamientos de Veracruz, instrumentos que permitirán identificar amenazas, zonas vulnerables y posibles afectaciones a las comunidades para fortalecer la prevención y la planeación territorial.

Con esta entrega, Veracruz se convirtió en la cuarta entidad a nivel nacional en contar con estos documentos para la totalidad de sus municipios, después de Baja California, Estado de México y Guanajuato.

Veracruz completa Atlas de Riesgo en sus 212 municipios

Durante el acto, al que asistieron alcaldes, alcaldesas y responsables municipales de Protección Civil, la gobernadora destacó que la prevención debe mantenerse como una política pública permanente y formar parte de las decisiones sobre el crecimiento de las comunidades.

Por su parte, la secretaria de Protección Civil estatal, Guadalupe Osorno Maldonado, explicó que la estrategia y los documentos cuentan con el aval del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), del Gobierno de México.

Detalló que 209 de los 212 Atlas fueron elaborados por personal de la Secretaría de Protección Civil, mientras que los correspondientes a Xalapa, Perote y Yecuatla ya habían sido desarrollados por sus respectivos municipios.

Los documentos permiten analizar eventos históricos, reconocer amenazas y ubicar zonas de riesgo, además de establecer una base para que cada ayuntamiento elabore su plan local de protección civil.

Atlas de Riesgo orientarán obras públicas y acciones de prevención en Veracruz

Los Atlas de Riesgo ya se encuentran disponibles para autoridades de los tres órdenes de gobierno, personal técnico de protección civil, peritos, terceros acreditados y la ciudadanía en general.

De acuerdo con el Gobierno estatal, estos instrumentos deberán actualizarse constantemente y utilizarse para orientar la construcción de vivienda, la autorización de inversiones y la ejecución de obra pública bajo criterios de seguridad.

También servirán para identificar a las comunidades con mayor vulnerabilidad y fortalecer las tareas de preparación, atención y recuperación ante emergencias y desastres.

Rocío Nahle señaló que los fenómenos naturales no deben atenderse únicamente cuando ocurren, sino que es necesario anticiparse mediante la planeación y el conocimiento de las condiciones de cada territorio.