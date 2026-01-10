Se denunció que pese a las prohibiciones y el cierre del Mercado Sonora, en Mixiuhca continúa la venta de animales vivos; piden a autoridades de Ciudad de México (CDMX) intervenir.

Tal como establece la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de CDMX en su artículo 25, no se puede vender animales en lugares que no estén certificados para su bienestar.

Mercado Mixiuhca mantiene venta de animales vivos pese a prohibiciones

Existen denuncias de activistas contra el Mercado Mixiuhca para evitar la venta de animales vivos, ya que no sólo es de peces, también de especies protegidas.

Los activistas solicitan que al igual que en el Mercado Sonora, en Mixiuhca se lleve a cabo el cierre de los locales y la clausura de puestos que llegan los domingos para la venta de perros y gatos.

Mercado Mixiuhca sigue con la venta de animales vivos (Captura de pantalla)

Acorde con lo señalado, los animales no cuentan con vacunas y están en condiciones de hacinamiento en el mercado Mixiuhca, el cual vendería loros, halcones e incluso tucanes, mencionan las denuncias.

En septiembre de 2025, Excélsior había señalado que el mercado Mixiuhca no es el único con problema de venta de animales, también: