Desde el jueves 15 de febrero de 2024 las familias de cinco hombres originarios de Actopan están buscándolos, justo después de que acudieran a una audiencia ante la Fiscalía General de Veracruz en el Puerto.

A pesar de la denuncia por desaparición, los familiares no saben nada de ellos.

David Hernández Aguilar, Rafael Montiel Cervantes, José Juan Montiel Cervantes, Lorenzo Ortiz Baez y Jesús Cervantes Grajales se reunieron en la comunidad de Santa Rosa a las 8 de la mañana del jueves para acudir a la audiencia en la Fiscalía de Veracruz que tenían a las 11:00 horas.

La camioneta azul en la que salieron de Actopan fue vista por su familia en el estacionamiento de la Fiscalía de Veracruz, pero esta institución no les ha dado información de ellos.

La Fiscalía de Veracruz no ha permitido a las familias acceder a las cámaras que resguardan el sitio; les dan argumentos como que no funcionan o que solo les dejarán cuando un juez determine que lo hagan.

Mientras tanto, las familias de David, Rafael, José, Lorenzo y Jesús tienen temor de lo que pueda sucederles.

“No sabemos si salieron de ahí y de ahí se lo llevaron o de otro lado, pero queremos saber a qué hora estuvieron ellos ahí, queremos saber. Nos dijeron que no servían las cámaras y que solamente con una orden podíamos ir a ver las cámaras, no sabemos donde estamos y donde andamos, pedimos justicia, que nos los entreguen, que nos digan donde están”

Por su parte Liliana Santamaría León, esposa de Rafael, señaló que otra irregularidad que detectaron fue que cuando acudieron a la Fiscalía de Veracruz para pedir información, pudieron ver la camioneta en la que viajaban los cinco.

Sin embargo, tras pedir a la Fiscalía de Veracruz los datos de sus familiares, el vehículo fue movido de lugar sin que les dieran información para posteriormente decirles que se lo llevó la grúa.

“Cuando denunciamos todo, la camioneta ya no está ahí, nos dice que se la llevó la grúa y no puede ser porque yo siento que ellos deberían esperar, la camioneta no estaba mal estacionada”

Liliana Santamaría León, esposa de Rafael