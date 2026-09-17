Rafael Gustavo Fararoni Magaña es el presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo 2026-2029. Antes de llegar al Ayuntamiento, desarrolló una trayectoria en el ámbito legislativo y ocupó una curul en el Congreso de Veracruz, donde presidió la Comisión Permanente de Vigilancia.

El político veracruzano comenzó su administración municipal a finales de 2025, cuando rindió protesta para encabezar el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla.

¿Quién es Rafael Fararoni?

Rafael Gustavo Fararoni Magaña es un político originario de San Andrés Tuxtla, Veracruz, cuya trayectoria combina formación en economía, experiencia como asesor legislativo y trabajo dentro del Congreso estatal.

Durante la LXVI Legislatura del Congreso de Veracruz fue diputado local por el Distrito XXV, con cabecera en San Andrés Tuxtla, y presidió la Comisión Permanente de Vigilancia, desde donde participó en los trabajos relacionados con la revisión y fiscalización de las cuentas públicas.

Antes de ocupar un cargo de elección popular, Fararoni Magaña se desempeñó como asesor legislativo en el Senado de la República, donde trabajó con la entonces senadora Mónica Fernández Balboa entre 2018 y 2020, de acuerdo con perfiles sobre su trayectoria.

¿Qué edad tiene Rafael Fararoni?

Rafael Gustavo Fararoni Magaña tiene 31 años de edad.

¿Rafael Fararoni tiene pareja?

Rafael Fararoni está casado con Andrea Vargas Fernández, quien se desempeña como presidenta del DIF Municipal de San Andrés Tuxtla.

Ambos han participado en diferentes actividades públicas de la administración municipal. En enero de 2026, Vargas Fernández rindió protesta como presidenta del DIF y posteriormente ha acompañado al alcalde en actos oficiales.

Rafael Gustavo Fararoni Magaña, actual presidente municipal de San Andrés Tuxtla (@rafararoni/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Rafael Fararoni?

Debido a que no existe una fecha de nacimiento exacta públicamente confirmada, no es posible determinar con certeza cuál es el signo zodiacal de Rafael Fararoni Magaña.

¿Rafael Fararoni tiene hijos?

No se ha encontrado información pública y verificable sobre si Rafael Fararoni Magaña tiene hijos, por lo que no es posible establecer el número de hijos que tiene.

¿Qué estudió Rafael Fararoni?

Rafael Fararoni cuenta con formación profesional en el área económica y de políticas públicas. De acuerdo con perfiles sobre su trayectoria, estudió:

Licenciatura en Economía por la Universidad Anáhuac.

Maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

¿En qué ha trabajado Rafael Fararoni?

La trayectoria profesional de Rafael Fararoni comenzó en el ámbito legislativo. Antes de llegar al Congreso de Veracruz, se desempeñó como asesor legislativo en el Senado de la República, donde participó en actividades de asesoría y trabajo parlamentario.