Nicolás González Elizalde es un rostro conocido en el municipio de Nicolás Flores, Hidalgo, el cual ha gobernado en tres ocasiones bajo distintos partidos políticos.

Hoy se encuentra ejerciendo su tercer mandato dentro el periodo 2024-2027.

Se adentró a la política bajo el cobijo del Partido Revolucionario Institucional (PRI); no obstante, desde el 2016 milita en el Partido Acción Nacional (PAN).

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Nicolás González Elizalde? Alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo

Nicolás González Elizalde ingresó a la política como militante del PRI, partido que lo respaldó en su aspiración de convertirse en Presidente Municipal de Nicolás Flores, Hidalgo, puesto que ocupó por primera vez en 2009.

Sin embargo, al terminó de su administración, salió del partido y se unió a la bancada del PAN.

Con este partido, mismo que ha gobernado por más de un década el municipio de Hidalgo, obtuvo nuevamente la alcaldía en 2016.

Desde entonces se debe al PAN. Actualmente funge como alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo.

Nicolás González Elizalde. Alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo (Nicolás González Elizalde / Facebook)

¿Qué edad tiene Nicolás González Elizalde? Alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo

De acuerdo con su perfil público, Nicolás González Elizalde tiene 53 años de edad.

¿Quién es la esposa de Nicolás González Elizalde? Alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo

Nicolás González Elizalde está casado con María del Carmen Elizalde Zúñiga, actual presidenta del Sistema DIF Municipal de Nicolás Flores, Hidalgo.

Nicolás González Elizalde. Alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo (Nicolás González Elizalde / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Nicolás González Elizalde? Alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo

Nicolás González Elizalde celebra su cumpleaños cada 6 de diciembre por lo que su signo zodiacal es Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Nicolás González Elizalde? Alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo

Se desconoce esta información sobre Nicolás González Elizalde.

Nicolás González Elizalde. Alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo (Nicolás González Elizalde / Facebook)

¿Qué estudió Nicolás González Elizalde? Alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo

Nicolás González Elizalde tiene una licenciatura en Contabilidad por el Centro de Estudios Superiores IDEEA.

¿En qué ha trabajado Nicolás González Elizalde? Alcalde de Nicolás Flores, Hidalgo

Nicolás González Elizalde ha consolidado su carrera política en el municipio de Nicolás Flores, Hidalgo, mismo que ha gobernado en tres periodos distintos y bajo partidos distintos.

Primer periodo (2009–2012) : Ganó la alcaldía bajó el cobijo del PRI.

: Ganó la alcaldía bajó el cobijo del PRI. Segundo periodo (2016–2020) : Su segundo mandato al frente del ayuntamiento fue con respaldo del PAN.

: Su segundo mandato al frente del ayuntamiento fue con respaldo del PAN. Tercer periodo (2024–2027): De la mano del PAN y en sustitución de la dirigente estatal Marcela Isidro García), asumió la presidencia municipal actual.